Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”

Un de 27 de ani a fost bătut crunt chiar de prietenii lui, la jumătatea lunii august. Familia spune că autorităţile nu au luat nicio măsură împotriva , iar aceștia se află încă în libertate.

Ce s-a întâmplat

Ce spune familia victimei

În ce stare se află victima

Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind cum tânărul este lovit în mod repetat de mai mulţi indivizi.

Două tinere încearcă să convingă agresorii să înceteze, însă fără succes. Totul a început de la o dispută verbală, care a escaladat rapid.

„Ei, aparent erau prieteni sau amici, au fost şi au petrecut la Herculane, după nu ştiu. A intervenit un conflict între ei. Ceea ce vă pot spune este că nimic nu justifică această bătaie”, a declarat Lavinia Welner Kosztner, sora victimei, conform .

„Filmările au fost descărcate de către noi, filmările cu fapta. Cei de la poliţie au spus că nu ştiu sau nu sunt în stare să descarce nişte filmări de pe camerele de supraveghere. Ceea ce ne doare cel mai tare este că până în ziua de azi nu s-au făcut demersuri clare pentru pedepsirea agresorilor”, a mai spus Lavinia Welner Kosztner.

Familia victimei mai declară că Poliția a fost sunată imediat după incident, însă a ajuns la fața locului cu întârziere.

Tânărul a suferit răni grave şi a ajuns de urgenţă la spital, unde a fost şi operat. Acum acesta are nevoie de peste o lună de îngrijiri medicale.

„Bărbatul de 27 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate rămânând internat. Persoana agresată nu a dorit emiterea unui ordin de protecţie provizoriu”, a transmis Simona Harbuzaru, reprezentant al IPJ Caraş-Severin.

Sora victimei a spus că bărbatul „nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”. „Şi, bineînţeles, psihologic în urma acestei bătăi suntem distruşi şi noi şi el”, a adăugat.

Cercetările continuă acum sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș.