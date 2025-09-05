B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”

Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 11:40
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un tânăr de 27 de ani a fost bătut crunt chiar de prietenii lui, la jumătatea lunii august. Familia spune că autorităţile nu au luat nicio măsură împotriva agresorilor, iar aceștia se află încă în libertate.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spune familia victimei
  • În ce stare se află victima

Ce s-a întâmplat

Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile surprind cum tânărul este lovit în mod repetat de mai mulţi indivizi.

Două tinere încearcă să convingă agresorii să înceteze, însă fără succes. Totul a început de la o dispută verbală, care a escaladat rapid.

Ce spune familia victimei

„Ei, aparent erau prieteni sau amici, au fost şi au petrecut la Herculane, după nu ştiu. A intervenit un conflict între ei. Ceea ce vă pot spune este că nimic nu justifică această bătaie”, a declarat Lavinia Welner Kosztner, sora victimei, conform Observator.

„Filmările au fost descărcate de către noi, filmările cu fapta. Cei de la poliţie au spus că nu ştiu sau nu sunt în stare să descarce nişte filmări de pe camerele de supraveghere. Ceea ce ne doare cel mai tare este că până în ziua de azi nu s-au făcut demersuri clare pentru pedepsirea agresorilor”, a mai spus Lavinia Welner Kosztner.

Familia victimei mai declară că Poliția a fost sunată imediat după incident, însă a ajuns la fața locului cu întârziere.

În ce stare se află victima

Tânărul a suferit răni grave şi a ajuns de urgenţă la spital, unde a fost şi operat. Acum acesta are nevoie de peste o lună de îngrijiri medicale.

„Bărbatul de 27 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate rămânând internat. Persoana agresată nu a dorit emiterea unui ordin de protecţie provizoriu”, a transmis Simona Harbuzaru, reprezentant al IPJ Caraş-Severin.

Sora victimei a spus că bărbatul „nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”. „Şi, bineînţeles, psihologic în urma acestei bătăi suntem distruşi şi noi şi el”, a adăugat.

Cercetările continuă acum sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
Eveniment
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Eveniment
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Eveniment
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Eveniment
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
Eveniment
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Eveniment
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Eveniment
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Eveniment
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Eveniment
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Ultima oră
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
12:43 - MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
12:33 - Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
12:16 - Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
12:15 - (VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
12:14 - Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
11:38 - Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
11:10 - Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”