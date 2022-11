Tânără din Craiova, agresată sexual în tren: „Controlorul m-a pupat pe gură, m-a lins pe faţă“

O tânără din Craiova a trecut printr-un adevărat coșmar în timpul unei călătorii cu trenul. Fata a fost agresată sexual chiar de către controlor, înainte ca trenul să ajungă în Gara de Nord Bucureşti.

Caz grav de agresiune sexuală

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, pe 18 noiembrie. Tânăra a plecat la la ora 4.47, cu trenul IRN 79 din gara Craiova spre Bucuresti, urmând ca în Gara de Nord să schimbe trenul spre destinaţia finală – Braşov. Aceasta a povestit că la scurt timp după ce trenul s-a pus în mişcare a venit controlorul să îi verifice biletul, relatează .

“M-a întrebat unde merg (deşi pe bilet scria foarte clar), dacă fumez, daca am prieten şi ce caut singură la Braşov. I-am raspuns politicos că merg în interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimaţia mea de student spunând că ştampila este falsă. Până la urmă a plecat şi nu s-a mai întors. M-am gândit că era plictisit şi avea chef de vorbă aşa că nu mi s-a părut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului să mă trezească înainte să ajung la Bucureşti şi la scurt timp am adormit”.

Calvarul însă abia începea pentru aceasta: “În momentul în care a sunat alarma m-am trezit şi am văzut că trenul era oprit. Buimacă de somn, am sărit în picioare crezând că am ajuns în gară. În acel moment, l-am văzut pe controlor în uşa compartimentului venind spre mine şi spunând că a venit să mă trezească. M-am întins după bagaj, iar el m-a apucat de mână, m-a înghesuit spre geam şi a încercat lucruri greu de descris în cuvinte. Am încercat să scap, dar mă ţinea strâns de mână şi îmi spunea că „mergem amândoi cu trenul la Braşov şi petrecem o noapte împreună.

Între timp, trenul s-a pus în mişcare (de fapt eram opriţi la podul Basarab) şi probabil şi-a dat seama că ajungem în curând în gară pentru că, deşi încă mă ţinea de mână, repeta întruna să îi dau adresa mea de Facebook. I-am spus că nu am aşa ceva, să mă lase în pace. Nu înţelegeam de ce lumea din vagon nu e pe hol cum se întâmplă de obicei când ne apropiem de gară“, a mai spus craioveanca.

Sosirea în gară a salvat-o pe fată. „În locul meu putea fi cineva mai puţin norocos, care de frica ar fi stat până la capăt. Cum spuneam … INADMISIBIL!“, a mai povestit tânăra”.

Mama tinerei a povestit că atunci când s-a întors acasă, abia putea să vorbească despre acest lucru. Mama fetei agresate le-a povestit jurnaliștilor că fiica sa a fost extrem de marcată de cele întâmplate.