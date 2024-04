Taxe mai mari, de anul viitor. Cât va fi impozitul pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere. Cheltuielile vor fi mai mari şi în cazul maşinilor

Dările către stat vor crește începând cu 1 ianuarie 2024, cu 13,8%. Pentru o garsonieră, impozitul va creşte de la 144 de lei, la 180 de lei pe an, informează site-ul .

În cazul unui apartament cu două camere, taxele ajung la peste 240 de lei, iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. În cazul în care aveţi o locuinţă mai mare, de exemplu, un apartament cu 4 camere, atunci impozitul pe an va depăşi 500 de lei.

Și impozitul la mașini va crește

De asemenea, cheltuielile vor fi mai mari şi în cazul maşinilor, din cauză că impozitul va creşte în funcţie de puterea motorului. Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1600 de centimetri cubi, de anul viitor, impozitul se majorează cu 24 de lei.

Dacă aveţi o maşină cu o capacitate cilindrică de 2.000 cm cubi majorarea impozitului aproape că nu se va simţi, dacă achitaţi taxa în primele 3 luni ale anului, atunci când primiţi o bonificaţie de 10%. Asta inseamnă că veţi plăti in plus doar 5 lei, adică 216 lei pentru un an intreg. În caz contrar, dacă achitaţi taxa după 31 martie, veţi plăti un impozit majorat de 240 de lei pe an, pe aceeaşi maşină.

Taxele şi impozitele vor crește în toată ţara

De exemplu, în Timişoara, impozitul pentru un apartament cu 3 camere va ajunge să fie în jur de 230 de lei.

“Pentru mașinile mai puternice proprietarii vor plăti cu 40-45 lei în plus. Pentru mașinile hibrid, se păstrează reducerea de 100%”, a spus Monica Ivan, purtătoarea de cuvânt a primăriei Timișoara.