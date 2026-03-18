Acasa » Eveniment » „Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii

„Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 19:05
„Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii
sursa foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu
Cuprins
  1. Ce explicații oficiale oferă Televiziunea Română despre mesajul piesei
  2. De ce unii activiști au cerut interzicerea piesei la Eurovision
  3.  Ce alte controverse au mai apărut de-a lungul timpului

Televiziunea Română a intervenit oficial în scandalul provocat de piesa „Choke Me”, melodia care va reprezenta România la Eurovision. Reprezentanții televiziunii resping  acuzațiile și criticile dure venite din partea activiștilor.

Ce explicații oficiale oferă Televiziunea Română despre mesajul piesei

Reprezentanții instituției susțin că titlul și versurile  Alexandrei Căpitănescu nu trebuie interpretate la propriu, deoarece este vorba doar de o abordare artistică.

Într-un punct de vedere transmis către agenția DPA, reprezentanții instituției au subliniat că titlul piesei este o figură de stil și că instituția rămâne dedicată libertății de exprimare. Televiziunea Română a precizat că întreg conceptul scenic de la Viena este gândit special pentru a elimina orice interpretare greșită a textului.

„Conceptul artistic al spectacolului scenic este conceput special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor”, a transmis TVR.

De ce unii activiști au cerut interzicerea piesei la Eurovision

Melodia a stârnit un val de reacții negative, în special în Marea Britanie, unde activiștii împotriva violenței sexuale consideră că versurile „se joacă iresponsabil cu viețile femeilor tinere”. Criticii susțin că repetarea expresiei „choke me” de 30 de ori pe parcursul celor trei minute ale cântecului ar putea susține strangularea sexuală. Totuși, artista Alexandra Căpitănescu a explicat că arta nu ar trebui cenzurată dacă nu produce vătămări reale.

„Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze” şi „Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci”, sunt câteva dintre versurile care au stârnit controverse la nivel internațional.

 Ce alte controverse au mai apărut de-a lungul timpului

Istoria Eurovisionului este plină de momente care au generat discuții, iar piesa României nu este un caz izolat. Anul trecut, o situație similară a fost raportată de BBC în privința unei piese din Malta, unde titlul semăna izbitor cu o expresie vulgară din limba engleză, scrie G4media.

În ciuda acestor situații, TVR mizează pe faptul că semnificația reală a piesei va fi înțeleasă corect de public.

