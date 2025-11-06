Temperatura de 19 grade a fost, ani la rând, considerată ideală în locuințe, însă experții spun că standardul s-a schimbat. Stabilită în plină , regula nu mai ține pasul cu realitatea locuințelor moderne.

De ce nu mai este valabilă regula celor 19 grade

Regula celor 19 grade, apărută în plină criză petrolieră, nu mai corespunde standardelor moderne de confort termic, spun experții. Specialiștii în eficiență energetică explică faptul că această valoare a fost mai mult un compromis economic decât o recomandare realistă.

Tehnologiile moderne și izolațiile performante permit menținerea unui climat interior ideal, în jur de 20 de grade, fără pierderi semnificative. Diferența aparent minoră de un grad influențează confortul, majoritatea oamenilor resimțind un ușor frig atunci când temperatura scade la 19, potrivit blic.rs.

Confortul termic depinde azi de factori multipli precum , umiditatea, ventilația și hainele adaptate sezonului sau activității zilnice.

Este suficientă temperatura de 20 grade pentru confort

Izolațiile moderne și noile materiale de construcție au schimbat complet regulile, oferind confort termic sporit chiar și la temperaturi moderate. Specialiștii spun că valoarea ideală pentru camerele folosite des este de 20 de grade, nu de 19 ca în trecut.

Deși diferența pare mică, corpul o simte imediat, iar senzația de frig apare rapid când temperatura scade sub acest prag. Nivelul de confort depinde însă și de umiditate, ventilație, aerisire corectă și hainele purtate în interiorul locuinței.

Care este temperatura ideală în fiecare cameră

Studiile arată că la 20 de grade corpul își menține mai ușor temperatura internă stabilă, de aproximativ 37 de grade. Această valoare ajută la prevenirea condensului și a mucegaiului, menținând un climat sănătos și echilibrat în interior.

Specialiștii recomandă în funcție de cameră, între 16 și 18 grade în dormitor, 20 în living și 22 în baie. Termostatele inteligente pot regla precis temperatura din fiecare încăpere, reducând consumul anual de energie cu aproximativ 15%.