România se confruntă cu un episod de extrem, iar condițiile meteo dificile pun în pericol siguranța turiștilor aflați la munte. Salvamontiștii avertizează că hipotermia se poate instala rapid, în special în cazul celor care ignoră regulile de bază și subestimează pericolele. În doar 24 de ore, au fost înregistrate peste 120 de apeluri de urgență.

Despre ce este vorba

În ultimele zile, temperaturile foarte scăzute au transformat stațiunile montane într-un mediu cu risc ridicat pentru turiști.

Salvamontiștii au fost solicitați constant să intervină, cele mai multe incidente fiind legate de practicarea sporturilor de iarnă, atât pe pârtie, cât și în afara ei. Viteza excesivă, lipsa de prudență și echipamentul necorespunzător se numără printre principalele cauze ale accidentelor.

Hipotermia, un pericol real pentru turiști

Specialiștii atrag atenția că hipotermia nu este un risc îndepărtat, ci unul care se poate instala rapid, chiar și într-un interval scurt de timp. Turiștii care ajung la munte trebuie să acorde o atenție deosebită îmbrăcămintei, dar și comportamentului pe care îl adoptă în condiții de frig extrem.

„Într-o oră garantat se instalează dacă persoana stă în asemenea condiţii. Este absolut esenţial să poarte echipamente potrivite temperaturilor scăzute”, a explicat dr. Dragoş Maniu, de la SJA Braşov, conform observatornews.ro.

Potrivit acestuia, hainele neadecvate, expunerea prelungită la frig și lipsa mișcării pot accelera apariția hipotermiei, punând viața în pericol, mai ales în zonele izolate.

Intervenții în lanț ale salvamontiștilor

În doar 24 de ore, salvamontiștii au primit peste 120 de apeluri de urgență, fiind nevoiți să intervină în numeroase situații limită. Printre cazurile semnalate se numără și cel de pe pârtia de la Voineasa, unde trei copii s-au rătăcit, declanșând o operațiune de căutare contracronometru.

„Copiii au stat pe loc, au putut fi localizaţi imediat, îmbrăcămintea lor de iarnă le-a permis să reziste la temperaturile care scădeau din ce în ce mai mult. S-a încheiat cu bine pentru că colegii noştri cunosc foarte bine zona, ştiu ce val îi fură pe cei care intră în pădure şi care nu se pot orienta şi reuşesc să-i găsească la timp”, a spus Sabin Cornoiu, şeful Salvamont România, conform sursei citate.

Recomandările autorităților

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu subestimeze condițiile meteo, să evite viteza excesivă pe pârtie, să nu părăsească traseele marcate și să poarte echipament adecvat sezonului rece. De asemenea, informarea înainte de plecare și respectarea indicațiilor autorităților pot face diferența între o vacanță reușită și o situație de urgență.