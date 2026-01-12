B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Temperaturi extreme la munte. Greșelile care îi pot costa scump pe turiști

Temperaturi extreme la munte. Greșelile care îi pot costa scump pe turiști

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 08:41
Temperaturi extreme la munte. Greșelile care îi pot costa scump pe turiști
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Hipotermia, un pericol real pentru turiști
  3. Intervenții în lanț ale salvamontiștilor
  4. Recomandările autorităților

România se confruntă cu un episod de frig extrem, iar condițiile meteo dificile pun în pericol siguranța turiștilor aflați la munte. Salvamontiștii avertizează că hipotermia se poate instala rapid, în special în cazul celor care ignoră regulile de bază și subestimează pericolele. În doar 24 de ore, au fost înregistrate peste 120 de apeluri de urgență.

Despre ce este vorba

În ultimele zile, temperaturile foarte scăzute au transformat stațiunile montane într-un mediu cu risc ridicat pentru turiști.

Salvamontiștii au fost solicitați constant să intervină, cele mai multe incidente fiind legate de practicarea sporturilor de iarnă, atât pe pârtie, cât și în afara ei. Viteza excesivă, lipsa de prudență și echipamentul necorespunzător se numără printre principalele cauze ale accidentelor.

Hipotermia, un pericol real pentru turiști

Specialiștii atrag atenția că hipotermia nu este un risc îndepărtat, ci unul care se poate instala rapid, chiar și într-un interval scurt de timp. Turiștii care ajung la munte trebuie să acorde o atenție deosebită îmbrăcămintei, dar și comportamentului pe care îl adoptă în condiții de frig extrem.

„Într-o oră garantat se instalează dacă persoana stă în asemenea condiţii. Este absolut esenţial să poarte echipamente potrivite temperaturilor scăzute”, a explicat dr. Dragoş Maniu, de la SJA Braşov, conform observatornews.ro.

Potrivit acestuia, hainele neadecvate, expunerea prelungită la frig și lipsa mișcării pot accelera apariția hipotermiei, punând viața în pericol, mai ales în zonele izolate.

Intervenții în lanț ale salvamontiștilor

În doar 24 de ore, salvamontiștii au primit peste 120 de apeluri de urgență, fiind nevoiți să intervină în numeroase situații limită. Printre cazurile semnalate se numără și cel de pe pârtia de la Voineasa, unde trei copii s-au rătăcit, declanșând o operațiune de căutare contracronometru.

„Copiii au stat pe loc, au putut fi localizaţi imediat, îmbrăcămintea lor de iarnă le-a permis să reziste la temperaturile care scădeau din ce în ce mai mult. S-a încheiat cu bine pentru că colegii noştri cunosc foarte bine zona, ştiu ce val îi fură pe cei care intră în pădure şi care nu se pot orienta şi reuşesc să-i găsească la timp”, a spus Sabin Cornoiu, şeful Salvamont România, conform sursei citate.

Recomandările autorităților

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu subestimeze condițiile meteo, să evite viteza excesivă pe pârtie, să nu părăsească traseele marcate și să poarte echipament adecvat sezonului rece. De asemenea, informarea înainte de plecare și respectarea indicațiilor autorităților pot face diferența între o vacanță reușită și o situație de urgență.

Tags:
Citește și...
Tarifele pentru serviciile funerare cresc semnificativ în 2026. Ce costuri vor suporta moștenitorii
Eveniment
Tarifele pentru serviciile funerare cresc semnificativ în 2026. Ce costuri vor suporta moștenitorii
Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online
Eveniment
Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online
Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant
Eveniment
Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant
Protest inedit împotriva majorării impozitelor locale. Cum a răspuns un sucevean la măsura impusă de la guvern
Eveniment
Protest inedit împotriva majorării impozitelor locale. Cum a răspuns un sucevean la măsura impusă de la guvern
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Eveniment
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
Eveniment
Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
Eveniment
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Eveniment
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Eveniment
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Eveniment
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Ultima oră
08:44 - Ministrul Energiei ia măsuri în contextul gerului din aceste zile. Bogdan Ivan a convocat Comandamentul Energetic Naţional
08:41 - Tarifele pentru serviciile funerare cresc semnificativ în 2026. Ce costuri vor suporta moștenitorii
08:32 - Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările
08:21 - Calendarul ortodox, 12 ianuarie. Sfânta Muceniță Tatiana de la Roma, martirizată pentru credința întru Hristos
07:45 - Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
07:25 - Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
23:55 - Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
23:25 - Oana Gheorghiu dă semnalul începerii curățeniei în companiile de stat. 185 de companii inactive au produs pierderi de 14 miliarde
22:52 - Șefa CAB acuză o tentativă de preluare a controlului asupra puterii judecătorești
22:19 - Șefa Curții de Apel București vrea o întâlnire cu Nicușor Dan. Ce inteționează să-i comunice președintelui