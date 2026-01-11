Duminică, 11 ianuarie, vremea se răcește în toată țara. Atmosfera va fi mohorâtă, se vor înregistra ninsori în mai multe zone, astfel că putem spune că avem și noi parte de o zi de iarnă autentică.

Vremea 11 ianuarie, în sudul țării

Românii din unele zone din Dobrogea și cu Bărăganul vor avea și duminică parte de zăpadă. În prima parte a zilei, rafalele de vânt vor atinge și 60-70 de km/h, răscolind zăpada. Valorile termice sunt mai mici față de ziua precedentă și nu vor depăși – 2 grade.

Și în Oltenia, temperaturile scad, maximele fiind de 0 grade. Vântul va amplifica senzația de frig, iar ninsorile vor fi slabe. În cursul nopții, valorile termice scad încă și mai mult, termometrele indicând în unele zone, în special de deal, chiar și – 14 … – 15 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei, soarele își face curaj să iasă de după nori, însă trecător. Temperaturile scad și aici față de sâmbătă, astfel că maximele nu vor depăși -3 grade. În zonele de munte va apărea și zăpadă, iar la altitudini mari se anunță viscol.

Și în nordul Moldovei și Bucovina o să fie foarte frig, iar în zonele de , va ninge. La altitudini mai mari, este viscol și ger. Atmosfera va fi una închisă, cerul rămând preponderent înnorat.

Vremea în centrul și vestul țării, pe 11 ianuarie

Cer acoperit găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Și în aceste zone se vor înregistra ninsori slabe și, la altitudini mari, viscol. Dimineața debutează cu ger, iar pe parcursul zilei, valorile termice nu vor urca foarte mult.

Ger va fi și în depresiunile din Transilvania, atât dimineața, cât și pe parcursul zilei. Va mai și ninge, iar la altitudini mari, persistă viscolul. Rafalele de vânt vor înregistra viteze și de 70 de km/h.

În partea de vest a țării, cerul va fi preponderent înnorat. Vor apărea și ninsori slabe, iar temperaturile se mențin cu mult sub normalul acestei perioade. Vântul are intensificări în partea de sud a Banatului, precum și la altitudini mai mari.

Vremea în București

În București, temperaturile scad simțitor, astfel că maxima nu va depăși – 3 grade. Ninsorile continua, ceea ce face ca stratul de zăpadă să crească cu încă 4 centimetri, potrivit informărilor . La noapte, temperaturile nu mai scad cu mult față de perioada zilei, astfel că se vor înregistra – 5 grade.