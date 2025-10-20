B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net

Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net

Adrian A
20 oct. 2025, 13:53
Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Zeci de știri false și teorii ale conspirației au apărut după explozia blocului din cartierul Rahova.

Val de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale

Rețelele sociale s-au umplut de știri false care au transformat tragedia în tot felul de scenarii demne de film.  Printre primele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosarul Colectiv. Mai mulți indivizi au susținut că în bloc ar fi fost pus explozibil C-4. De fapt, avocata nu mai activa de mult timp, iar legătura cu dosarul Colectiv se referea la o singură victimă pe care o reprezentase.

„La Rahova a fost atentat cu bombă. Doar pretext că a fost explozie de la gaz.Asta e sistemul corupt care ne conduce.”, este verdictul dat de o utilizatoare pe rețelele de socializare.

O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat fiul unui general din SRI, care s-a opus anulării alegerilor. Bineînțeles, autoritățile au infirmat existența vreunei rude de general printre victime.

„Fiul Generalului de brigadă Răzvan Ionescu, prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, cel care avea un raport cu persoanele din EI’I WI SEL, urma să ducă în față instanței dosarul. Pentru a-l păstra în siguranță, îl ținea la el în apartament. Apartamentul fiind din declarațiile unor persoane, în blocul care a explodat în Rahova. Și se spune că inclusiv el și-a pierdut viața. Vorba vine că se spune…; dar cine are cap să înțeleagă !?! Înțelege! Ce să credem cu explozia asta din vina ,,GAZULUI”? Și a mai fost și singurul care s-a opus în CSAT în anularea alegerilor…”, scrie cineva pe facebook.

Pe rețelele sociale a mai circulat și o altă teorie, potrivit căreia primarul ar fi deschis conturi de donații pentru sinistrați, dar banii ar fi ajuns „în buzunarul lui”. Alte postări au asociat presupusele fonduri cu ajutoarele oferite refugiaților ucraineni sau Republicii Moldova.

Tags:
Citește și...
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Eveniment
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
Eveniment
Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Eveniment
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Eveniment
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Eveniment
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Eveniment
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
Eveniment
Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Eveniment
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Primăria Capitalei, în sprijinul oamenilor afectați de explozia din Rahova. Ce vor primi proprietarii mașinilor distruse
Eveniment
Primăria Capitalei, în sprijinul oamenilor afectați de explozia din Rahova. Ce vor primi proprietarii mașinilor distruse
Ultima oră
13:59 - Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
13:49 - Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
13:25 - Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
13:18 - Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
13:15 - Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
13:10 - Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
13:04 - Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
12:55 - Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
12:50 - De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
12:46 - Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra