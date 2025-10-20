Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net

Zeci de știri false și teorii ale conspirației au apărut după explozia blocului din cartierul .

Val de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale

Rețelele sociale s-au umplut de știri false care au transformat tragedia în tot felul de scenarii demne de film. Printre primele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosarul Colectiv. Mai mulți indivizi au susținut că în bloc ar fi fost pus explozibil C-4. De fapt, avocata nu mai activa de mult timp, iar legătura cu dosarul Colectiv se referea la o singură victimă pe care o reprezentase.

„La Rahova a fost atentat cu bombă. Doar pretext că a fost explozie de la gaz.Asta e sistemul corupt care ne conduce.”, este verdictul dat de o utilizatoare pe rețelele de socializare.

O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat fiul unui general din SRI, care s-a opus anulării alegerilor. Bineînțeles, autoritățile au infirmat existența vreunei rude de general printre victime.

„Fiul Generalului de brigadă Răzvan Ionescu, prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, cel care avea un raport cu persoanele din EI’I WI SEL, urma să ducă în față instanței dosarul. Pentru a-l păstra în siguranță, îl ținea la el în apartament. Apartamentul fiind din declarațiile unor persoane, în blocul care a explodat în Rahova. Și se spune că inclusiv el și-a pierdut viața. Vorba vine că se spune…; dar cine are cap să înțeleagă !?! Înțelege! Ce să credem cu explozia asta din vina ,,GAZULUI”? Și a mai fost și singurul care s-a opus în CSAT în anularea alegerilor…”, scrie cineva pe .

Pe rețelele sociale a mai circulat și o altă teorie, potrivit căreia primarul ar fi deschis conturi de donații pentru sinistrați, dar banii ar fi ajuns „în buzunarul lui”. Alte postări au asociat presupusele fonduri cu ajutoarele oferite refugiaților ucraineni sau Republicii Moldova.