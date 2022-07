Tiktokerul american se laudă cu prețuri ieftine din Mamaia: „E ca Miami Beach în Florida sau Saint Tropez”

Turiștii români se plâng de prețuri exorbitante pe litoralul Mării Negre. Oamenii sunt bulversați de prețurile afișate și încearcă să facă economii. Se pare că străinii nu sunt atât de speriați de majorarea prețurilor. Pentru turiștii care vin din alte țări, stațiunile din România nu sunt atât de luxoase.

Un tiktoker american a comparat stațiunea Mamaia Nord cu Miami Beach și Saint Tropez. Turistul a fost șocat de , pe care o consideră o țară ieftină. Bărbatul a făcut cumpărături și a rămas impresionat.

Do you think I miss the American Dream ? 🇺🇸🇷🇴