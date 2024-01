TNF 2023: Creștere cu 31,66% a cifrei de afaceri cumulată a companiilor din Top 10

Topul Național al Firmelor 2023, clasament realizat în exclusivitate de către Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), înregistrează tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizării acestuia, precum: număr de companii, cifră de afaceri, profit și număr de salariați.

Astfel, comparativ cu anul anterior, numărul firmelor incluse în primele 10 poziții a crescut de la 12.740, în 2022, la 13.030, în 2023, reprezentând o apreciere cu 2,28%. Totodată, cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 279,3 miliarde de euro, în creștere cu 31,66% față anul precedent, iar profitul din exploatare al companiilor a însumat 26,97 miliarde euro, însemnând o creștere procentuală de 37,88%.

Ponderea profitului din cifra de afaceri a crescut în 2023 față de 2022, profitul din exploatare reprezentând 9,6% din cifra totală de afaceri, ceea ce indică o creștere a profitabilității companiilor românești. În ceea ce privește numărul total de salariați al companiilor clasate pe primele 10 poziții, acesta a fost de 1.359.833, în creștere cu 3,85% față de anul anterior, moment în care se înregistra un număr de 1.309.440 angajați.

„În 2023, sărbătorim 30 de ani de când funcționează instituția Topului Național al Firmelor, care include și Topurile județene, realizate de Camerele de comerț județene din România. În aceşti 30 de ani, mediul de afaceri a avut parte de multe provocări, s-a luptat să supraviețuiască și să se adapteze. Este foarte important însă că după trei decenii am rămas împreună și am demonstrat că business-ul în România funcționează. În fiecare an, observăm creșteri, fie că vorbim de numărul de companii care depun bilanțul financiar, fie de cifra de afaceri sau de profit. Datele pe care le avem indică un lucru îmbucurător, și anume o creștere a numărului de companii private cu capital românesc de la 77 la 119, companii care au peste 100 de milioane de euro cifră de afaceri. De asemenea, a crescut de la 150 la 223 numărul companiilor românești cu o cifră de afaceri între 50 și 100 de milioane de euro. Sunt convins că oamenii de afaceri și-ar dori o dublare a indicatorilor financiari de la an la an, dar acest lucru este greu de realizat deoarece apetitul de consum al aparatului de stat este imposibil de satisfăcut. Nu vom ajunge niciodată unde ne dorim cu adevărat fără a avea un confort bugetar și fără predictabilitate fiscală”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

Topul Național al Firmelor 2023 prezintă cele mai performante companii din șapte domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit, construcții. Cele mai semnificative domenii, ca pondere, după numărul de companii incluse în top 10, sunt industria (35,1%) și serviciile (28,4%), urmate de comerț (20,7%), agricultură, silvicultură și pescuit (4,9%), construcții (4,6%), cercetare-dezvoltare și high-tech (3,7%), turism (2,3%).

În funcție de cifra de afaceri, comerțul are o pondere de 44,8% din cifra totală de afaceri a companiilor, urmat de industrie (35,6%) și servicii (11,3%). Cele mai profitabile companii sunt în domeniul industrie, cu un profit de 45,9% din profitul total și o pondere a profitului de 10,10% din cifra de afaceri a companiilor din industrie.

Background

CCIR premiază cele mai performante companii din România, în cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXX, eveniment care va avea loc, joi, 2 noiembrie a.c., la Centrul Expozițional Romexpo. La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai celor mai performante companii, personalități ale autorităților publice centrale, precum și președinți ai Camerelor de Comerț Județene.

