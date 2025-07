Toma Coconea, cel mai bun parapantist din România, descrie scenariul morții lui Felix Baumgartner: „Te poți izbi de apă ca de asfalt”

Vestea morții lui a zguduit din temelii întreg globul. Lumea sportivă este în doliu, iar evenimentul a venit total pe neașteptate. Toma Coconea, cel mai bun parapantist din România, a explicat o ipoteză în cazul tragic, petrecut în Italia, joi. Sportivul a spus care ar fi putut fi cauzele prăbușirii iubitului Mihaelei Rădulescu, dar și dacă s-ar mai fi putut sau nu face ceva pentru el.

s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, într-un moment în care simțea că lumea e a lui. Acesta se afla în vacanță cu partenera lui de viață, deci scenariul unei oboseli iasă din calcul ca fiind o cauză a morții.

Toma Coconea, despre moartea lui Felix Baumgartner: „A fost o chestie medicală”

Toma Coconea a oferit detalii despre acest caz. Din experiența lui de sportiv, Coconea consideră că ar vorba de o problemă medicală la mijloc. Mai mult, a spus că în cazul în care chiar este vorba de o chestiune de sănătate, nimeni aflat la sol nu l-ar mai fi putut ajuta în vreun fel.

„Din fericire, nu am fost în situații similare, dar se pot întâmpla. Am avut și eu stări de oboseală, mai ales în cursele mele de 8-10 ore și am fost frânt. Eu zic că în situația asta nu este cazul, erau în vacanță, nu era chestia de oboseală, dar a fost o chestie medicală, din păcate.

Vă dați seama că dacă s-a întâmplat așa că i-a venit rău și într-o zonă foarte joasă și împânzită nu mai ai timp, și cu ce te ajută situația? Depinde doar de tine, și dacă ar fi dat prin stație, dar nu, în situația asta, dacă a avut o problemă medicală, nu a mai depins de nimeni de la sol”, a explicat Toma Coconea, conform

Toma Coconea: „Nu este accident de parapantă, este de paramotor. Te poți izbi de apă ca de asfalt”

Parapantistul a adus în discuție inclusiv necesitatea controalelor medicale și importanța lor. Mai mult, conform spuselor acestui, zborul ar fi fost cu un paramotor și nu cu parapanta, așa cum s-a vehiculat inițial. Din păcate, indiferent unde te-ai prăbuși cu acest paramotor, impactyl este unul fatal.

„Controalele medicale sunt obligatorii, mai ales la zborul monitorizat, este legislația din doi în doi ani. Se fac chiar și anual. Poate să fie o problemă de motor, nu este accident de parapantă, este de paramotor. Și eu zbor cu paramotorul și, din păcate, se pot întâmpla și chestii tehnice.

Acel paramotor are 50km/h, te poți izbi de apă ca de asfalt, este fatal, asta nu înseamnă că apa îl putea salva. Vă dați seama, condițiile meteo știa să le aprecieze, nu a avut nicio legătură cu solul. Doar dacă zbori în zone de aeroport, ții legătura cu stația, în zona liberă este un sport care depinde de pilot”, a adăugat sportivul.