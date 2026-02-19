Tot mai puțini români se vaccinează, iar efectele acestei scăderi devin tot mai vizibile. avertizează că țara noastră a ajuns la cel mai scăzut nivel al acoperirii vaccinale din ultimele decenii. Specialiștii spun că această situație favorizează reapariția unor boli periculoase.

Între 2023 și 2025 au fost înregistrate 35.736 de cazuri de rujeolă. Boala a provocat și 30 de decese, deși poate fi prevenită prin vaccinare. În paralel, și tusea convulsivă a cunoscut o creștere alarmantă. În 2024, numărul îmbolnăvirilor a fost de 62 de ori mai mare decât în anul anterior, ajungând la 519 cazuri. Două dintre decese au fost înregistrate la sugari care nu fuseseră vaccinați.

De ce a ajuns vaccinarea în România la un nivel atât de scăzut

Datele arată o realitate îngrijorătoare. Tot mai puțini români sunt protejați prin vaccinare. La vârsta de 12 luni, acoperirea vaccinală este de doar 55% pentru vaccinurile esențiale din schema națională. Acestea oferă protecție împotriva hepatitei B, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei și infecțiilor cu Hib. Pentru vaccinul ROR, care previne rujeola, oreionul și rubeola, procentul scade la 47,4%, iar pentru vaccinul pneumococic ajunge la 54%.

Situația este și mai gravă în cazul gripei, unde doar 6,1% din populația generală s-a vaccinat. Specialiștii avertizează că aceste procente arată că aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare. Aceștia rămân expuși unor boli care pot avea complicații severe sau chiar fatale. Nici , care poate preveni mai multe tipuri de cancer, nu este suficient utilizată.

Consecințele se văd deja în statistici. Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de decese, atât la copii, cât și la adulți. Specialiștii atrag atenția că scăderea vaccinării duce direct la creșterea numărului de îmbolnăviri. În același timp, crește și riscul apariției unor forme grave de boală. Și tusea convulsivă a revenit puternic, cu o incidență de 62 de ori mai mare în 2024 față de anul anterior. În 2025 au fost raportate 519 cazuri și două decese, ambele la sugari nevaccinați.

În același timp, gripa sezonieră continuă să facă victime, fiind înregistrate 68 de decese doar în acest sezon. Medicii avertizează că nivelul scăzut al vaccinării favorizează reapariția bolilor prevenibile și afectează în special persoanele vulnerabile. În același timp, această situație pune o presiune tot mai mare pe sistemul de sănătate.

Cum s-a ajuns ca vaccinurile gratuite să fie refuzate de tot mai mulți români

Deși vaccinurile sunt disponibile gratuit pentru copii și compensate pentru persoanele vulnerabile, ele rămân insuficient utilizate. Programul Național de Vaccinare oferă protecție fără costuri pentru copii. De asemenea, pacienții cu , vârstnicii și persoanele din grupele de risc pot beneficia de vaccinuri compensate. Cu toate acestea, dezinformarea și neîncrederea în prevenție îi determină pe mulți să renunțe la această protecție.

„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”, a transmis vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei, notează digi24.ro.

În fața acestei situații, Forumul Român Pro-Vaccinare cere intervenții rapide. Apelul este adresat autorităților, cadrelor medicale și populației, pentru ca vaccinarea să devină o prioritate. Specialiștii recomandă campanii de informare mai eficiente și măsuri care să faciliteze accesul la vaccin. Mai mult, aceștia subliniază importanța unei comunicări mai clare între și pacienți.