Acasa » Eveniment » Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora

Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora

Iulia Petcu
20 mart. 2026, 22:29
Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
Sursa foto: Facebook - Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat retragerea militarilor români
  2. Unde se află militarii după retragere
  3. Ce schimbări a anunțat NATO pentru misiunea din Irak

România și-a retras complet contingentul militar din Irak, în cadrul unei operațiuni coordonate la nivel aliat. Decizia vine în contextul ajustării misiunii NATO din regiune și al relocării personalului în Europa.

Cum s-a desfășurat retragerea militarilor români

Ministrul Apărării a anunțat că toți militarii români au fost retrași din teatrul de operații, unde erau desfășurați în cadrul misiunii NATO. Potrivit acestuia, în zonă se aflau 117 militari și două persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, însă „nu mai este niciun militar român acolo”.

Evacuarea bazei a fost realizată în coordonare cu structurile NATO, într-o operațiune care a implicat mai multe state participante la misiune. Ultimii membri ai contingentului aliat au părăsit Irakul pe 20 martie, marcând finalul prezenței militare în actuala formul, relatează Adevărul.

Unde se află militarii după retragere

După evacuare, o parte dintre militarii români au fost relocați temporar la baza Incirlik din Turcia, unde se află majoritatea personalului. Pentru repatrierea acestora, un avion militar a decolat din România și urmează să îi aducă în țară în cursul nopții.

Restul militarilor au fost transportați la baza Ramstein din Germania, de unde vor fi aduși acasă în cel mai scurt timp. Autoritățile au precizat că întregul proces de repatriere se va încheia rapid, fiecare stat fiind responsabil pentru propriul personal.

Ce schimbări a anunțat NATO pentru misiunea din Irak

Alianța Nord-Atlantică a transmis că misiunea din Irak nu se încheie, ci este reorganizată și adaptată la noile condiții din regiune.

Activitatea va continua din Europa, prin intermediul Comandamentului Forțelor Reunite din Napoli, iar misiunea rămâne una necombatantă. Obiectivul principal este sprijinirea autorităților irakiene în dezvoltarea capacităților de securitate și consolidarea stabilității interne.

„De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a declarat generalul Alexus Grynkewich.

