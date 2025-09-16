B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)

Ana Maria
16 sept. 2025, 19:44
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
Sursa Foto: realitatea.net
Cuprins
  1. Ce a transmis Poliția cu privire la accidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu
  2. Ce rezultat a ieșit la testul antidrog
  3. În ce scandaluri a mai fost implicat Toto Dumitrescu
  4. Ce urmează pentru Toto Dumitrescu

Polițiștii l-au găsit, marți, pe Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după ce acesta și-a părăsit mașina implicată într-un accident rutier produs duminică, în zona Primăverii din București. Accidentul a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, iar o tânără care conducea unul dintre autovehiculele implicate a fost rănită și transportată la spital.

Potrivit G4Media.ro, Toto Dumitrescu a fost audiat și testat antidrog, iar rezultatul a ieșit pozitiv la cocaină.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au confirmat că fiul lui Ilie Dumitrescu fost găsit într-o casă din apropierea Bucureștiului, în urma unor informații operative.

Ce a transmis Poliția cu privire la accidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Potrivit Poliției, „La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.”

Ce rezultat a ieșit la testul antidrog

După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost audiat și testat antidrog, rezultând pozitiv la cocaină, conform surselor G4Media. În continuare, urmează recoltarea probelor de sânge pentru confirmarea consumului de substanțe. În același timp, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, având în vedere că unul dintre conducătorii auto a părăsit locul accidentului.

Conform anunțului oficial al Poliției: „Având în vedere faptul că la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului, unul dintre conducători a abandonat autovehiculul, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.”

În ce scandaluri a mai fost implicat Toto Dumitrescu

Acesta nu este primul incident în care Toto Dumitrescu a fost implicat. În luna mai, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost agresat în fața unui club din București. Atunci, actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale și s-a dus singur la spital, fără să ceară ordin de protecție împotriva agresorului. Sursele SpyNews notează: „Toto Dumitrescu ar fi fost bătut de un bărbat beat, scandalul izbucnind brusc. Cei doi nu se cunoșteau, iar individul respectiv nu ar fi făcut parte din grupul lui de prieteni.”

Mai mult, acum trei ani, Toto Dumitrescu a fost prins drogat la volan și a primit opt luni de închisoare cu suspendare. De atunci, actorul susține că a învățat din greșeli și a reflectat asupra comportamentului său:

„M-am crezut, de multe ori, mai presus decât legea, poate am crezut că eu sunt excepția de la regulă. Am crezut în vanitatea mea și nu este așa. Cu toții am făcut greșeli și cel mai important este să înveți din ele, să te facă mai puternic și să fi fost cu un folos. De fapt, cred că tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un motiv”, a declarat Toto Dumitrescu pentru Antena Stars.

Accidentele și problemele legale repetate ale lui Toto Dumitrescu au atras atenția presei și a publicului, amplificând controversele legate de comportamentul său. Faptul că fiul fostului fotbalist a fost implicat într-un accident cu victime și sub influența drogurilor ridică întrebări serioase despre responsabilitatea sa și consecințele legale care urmează.

Ce urmează pentru Toto Dumitrescu

În perioada următoare, autoritățile vor analiza probele recoltate și vor decide asupra măsurilor legale care se impun. Totodată, cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și implicarea tuturor părților. Fiind un incident care implică consum de substanțe și părăsirea locului accidentului, Toto Dumitrescu se poate confrunta cu sancțiuni serioase, inclusiv dosar penal și eventuale interdicții la conducere.

Acest nou scandal vine să completeze seria de incidente care au marcat viața publică a lui Toto Dumitrescu, subliniind provocările și consecințele asociate unui comportament impulsiv și nesupravegheat la volan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
Eveniment
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
Românii pot respira ușurați. Șeful ANAF: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele Fiscului
Eveniment
Românii pot respira ușurați. Șeful ANAF: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele Fiscului
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Eveniment
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații
Eveniment
Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații
Directorul Teatrului „Bulandra” a anunțat ce se va întâmpla cu piesa „Tatăl”, după retragerea lui Victor Rebengiuc
Eveniment
Directorul Teatrului „Bulandra” a anunțat ce se va întâmpla cu piesa „Tatăl”, după retragerea lui Victor Rebengiuc
Cum voia Horațiu Potra să pornească o revoluție pentru Călin Georgescu și ce au discutat la Ciolpani? Detalii din RECHIZITORIU
Eveniment
Cum voia Horațiu Potra să pornească o revoluție pentru Călin Georgescu și ce au discutat la Ciolpani? Detalii din RECHIZITORIU
Newsweek: Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Eveniment
Newsweek: Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Prada, în mijlocul controverselor: opincile românești, inspirație de lux? (FOTO)
Eveniment
Prada, în mijlocul controverselor: opincile românești, inspirație de lux? (FOTO)
Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
Eveniment
Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile
Eveniment
Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile
Ultima oră
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
20:34 - Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
20:27 - Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
20:15 - Românii pot respira ușurați. Șeful ANAF: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele Fiscului
19:51 - Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
19:24 - Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
19:12 - RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri
18:56 - Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
18:41 - Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
18:38 - Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații