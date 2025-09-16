Polițiștii l-au găsit, marți, pe Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist , după ce acesta și-a părăsit mașina implicată într-un produs duminică, în zona Primăverii din București. Accidentul a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, iar o tânără care conducea unul dintre autovehiculele implicate a fost rănită și transportată la spital.

Potrivit , Toto Dumitrescu a fost audiat și testat antidrog, iar rezultatul a ieșit pozitiv la cocaină.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au confirmat că fiul lui Ilie Dumitrescu fost găsit într-o casă din apropierea Bucureștiului, în urma unor informații operative.

Ce a transmis Poliția cu privire la accidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Potrivit Poliției, „La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.”

Ce rezultat a ieșit la testul antidrog

După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost audiat și testat antidrog, rezultând pozitiv la cocaină, conform surselor G4Media. În continuare, urmează recoltarea probelor de sânge pentru confirmarea consumului de substanțe. În același timp, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, având în vedere că unul dintre conducătorii auto a părăsit locul accidentului.

Conform anunțului oficial al Poliției: „Având în vedere faptul că la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului, unul dintre conducători a abandonat autovehiculul, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.”

În ce scandaluri a mai fost implicat Toto Dumitrescu

Acesta nu este primul incident în care Toto Dumitrescu a fost implicat. În luna mai, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost agresat în fața unui club din București. Atunci, actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale și s-a dus singur la spital, fără să ceară ordin de protecție împotriva agresorului. Sursele notează: „Toto Dumitrescu ar fi fost bătut de un bărbat beat, scandalul izbucnind brusc. Cei doi nu se cunoșteau, iar individul respectiv nu ar fi făcut parte din grupul lui de prieteni.”

Mai mult, acum trei ani, Toto Dumitrescu a fost prins drogat la volan și a primit opt luni de închisoare cu suspendare. De atunci, actorul susține că a învățat din greșeli și a reflectat asupra comportamentului său:

„M-am crezut, de multe ori, mai presus decât legea, poate am crezut că eu sunt excepția de la regulă. Am crezut în vanitatea mea și nu este așa. Cu toții am făcut greșeli și cel mai important este să înveți din ele, să te facă mai puternic și să fi fost cu un folos. De fapt, cred că tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un motiv”, a declarat Toto Dumitrescu pentru Antena Stars.

Accidentele și problemele legale repetate ale lui Toto Dumitrescu au atras atenția presei și a publicului, amplificând controversele legate de comportamentul său. Faptul că fiul fostului fotbalist a fost implicat într-un accident cu victime și sub influența drogurilor ridică întrebări serioase despre responsabilitatea sa și consecințele legale care urmează.

Ce urmează pentru Toto Dumitrescu

În perioada următoare, autoritățile vor analiza probele recoltate și vor decide asupra măsurilor legale care se impun. Totodată, cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și implicarea tuturor părților. Fiind un incident care implică consum de substanțe și părăsirea locului accidentului, Toto Dumitrescu se poate confrunta cu sancțiuni serioase, inclusiv dosar penal și eventuale interdicții la conducere.

Acest nou scandal vine să completeze seria de incidente care au marcat viața publică a lui Toto Dumitrescu, subliniind provocările și consecințele asociate unui comportament impulsiv și nesupravegheat la volan.