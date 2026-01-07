Tragedia din Arad a marcat întreg orașul. Un bărbat de 57 de ani și fiul său, în vârstă de 27 de ani, s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Cei doi au pătruns în imobil sub pretextul închirierii unui apartament, dar gestul lor extrem a șocat comunitatea locală și întreaga țară.
Persoanele care i-au cunoscut pe tată și fiu sunt profund șocate și povestesc că bărbații se confruntau cu probleme financiare serioase.
„Dar pentru ce a făcut el treaba asta? Avea bănișori, dar, da, aveau datorii în toate părțile lor. Îmi pare rău de el. Sincer, îmi pare rău”, a mărturisit o fostă vecină pentru Antena 3 CNN.
Un alt fost vecin a adăugat: „Pe băiat îl cunosc mai puțin, îl știu doar din copilărie, a copilărit cu băiatul meu, că au aceeași vârstă: 27 de ani. Dar era puțin mai retras, a fost crescut de bunica lui. Însă, tatăl știam că e ok, muncea. Nu îmi vine a crede.”
Atât bărbatul de 57 de ani, cât și fiul său primeau somații pentru datorii vechi, iar instabilitatea lor financiară și socială era evidentă.
„Tatăl băiatului a venit și astă vară acasă, a spus că sunt bine, liniștiți. Dumnezeu știe ce a fost în sufletul lor. El era proaspăt divorțat. Cine știe ce probleme aveau”, a declarat o fostă vecină potrivit Antena 3 CNN.
Anchetatorii așteaptă în cursul zilei de miercuri rezultatele autopsiilor și ale probelor toxicologice pentru a verifica dacă cei doi au consumat alcool sau substanțe interzise înainte de gestul extrem. Ancheta este esențială pentru a clarifica circumstanțele acestei tragedii.
Înainte de a se arunca de la etajul 10 al blocului, tatăl și fiul și-au lăsat în spate rucsacii cu câteva bunuri personale. Aceștia lucrau ca zilieri, fără un loc de muncă stabil și schimbau frecvent chirii, fără o locuință permanentă.