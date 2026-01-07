Tragedia din Arad a marcat întreg orașul. Un bărbat de 57 de ani și fiul său, în vârstă de 27 de ani, s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje. Cei doi au pătruns în imobil sub pretextul închirierii unui apartament, dar gestul lor extrem a șocat comunitatea locală și întreaga țară.

Tragedia din Arad: Ce spun cunoscuții despre cei doi bărbați

Persoanele care i-au cunoscut pe tată și fiu sunt profund șocate și povestesc că bărbații se confruntau cu probleme financiare serioase.

„Dar pentru ce a făcut el treaba asta? Avea bănișori, dar, da, aveau datorii în toate părțile lor. Îmi pare rău de el. Sincer, îmi pare rău”, a mărturisit o fostă vecină pentru .

Un alt fost vecin a adăugat: „Pe băiat îl cunosc mai puțin, îl știu doar din copilărie, a copilărit cu băiatul meu, că au aceeași vârstă: 27 de ani. Dar era puțin mai retras, a fost crescut de bunica lui. Însă, tatăl știam că e ok, muncea. Nu îmi vine a crede.”

Ce dificultăți financiare aveau tatăl și fiul

Atât bărbatul de 57 de ani, cât și fiul său primeau somații pentru datorii vechi, iar instabilitatea lor financiară și socială era evidentă.

„Tatăl băiatului a venit și astă vară acasă, a spus că sunt bine, liniștiți. Dumnezeu știe ce a fost în sufletul lor. El era proaspăt divorțat. Cine știe ce probleme aveau”, a declarat o fostă vecină potrivit Antena 3 CNN.

Ce urmează în ancheta tragediei

Anchetatorii așteaptă în cursul zilei de miercuri rezultatele autopsiilor și ale probelor toxicologice pentru a verifica dacă cei doi au consumat alcool sau substanțe interzise înainte de gestul extrem. Ancheta este esențială pentru a clarifica circumstanțele acestei tragedii.

Înainte de a se arunca de la , tatăl și fiul și-au lăsat în spate rucsacii cu câteva bunuri personale. Aceștia lucrau ca zilieri, fără un loc de muncă stabil și schimbau frecvent chirii, fără o locuință permanentă.