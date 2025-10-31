Tragedie de Halloween într-o comună din Ilfov

O tragedie de Halloween s-a petrecut într-o comună din județul Ilfov. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost înjunghiat de un puști de 13 ani, plecat la colindat. Victima a fost transportată la spital.
Un copil de 13 ani a înjunghiat, vineri, 31 octombrie, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, în comuna 1 Decembrie din județul Ilfov. O tragedie de Halloween care a avut consecințe neplăcute pentru ambii protagoniști. Victima a fost transportată de urgență, pentru îngrijiri medicale, la Spitalul Bagdasar Arseni din București. De partea cealaltă copilul agresor a fost preluat în custodia Poliţiei.
Polițiștii orașului Măgurele au intervenit după ce au fost sesizați prin numărul de urgență 112. Potrivit sursei citate un echipaj s-a deplasat la fața locului și au constatat că faptele sesizate se confirmă. Persoana înjunghiată se afla în cartierul Green City din comuna 1 Decembrie.
„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.
Această tragedie de Halloween s-a petrecut în contextul unei dispute. Adolescentul de 13 ani, fiul unui interlop local, conform Antena 3, a plecat cu alți doi prieteni la colindat. Cei trei s-au întâlnit cu victima în apropiere de locuința acesteia. Văzându-l pe băiatul de 13 ani, bărbatul i-a reproșat că a mai fost o dată la colindat. Iritat, puștanul l-a înjunghiat în spate.
„Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia.
Cercetarile sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal. Anchetatorii fac investigații sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Ancheta din cartierul Green City din comuna 1 Decembrie, este coordonată de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.