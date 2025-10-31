O tragedie de Halloween s-a petrecut într-o comună din județul Ilfov. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost înjunghiat de un puști de 13 ani, plecat la colindat. Victima a fost transportată la spital.

Tragedie de Halloween într-o comună din Ilfov

Un copil de 13 ani a înjunghiat, vineri, 31 octombrie, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, în comuna 1 Decembrie din județul Ilfov. O tragedie de Halloween care a avut consecințe neplăcute pentru ambii protagoniști. Victima a fost transportată de urgență, pentru îngrijiri medicale, la Spitalul Bagdasar Arseni din București. De partea cealaltă a fost preluat în custodia Poliţiei.

Polițiștii orașului Măgurele au intervenit după ce au fost sesizați prin . Potrivit sursei citate un echipaj s-a deplasat la fața locului și au constatat că faptele sesizate se confirmă. Persoana înjunghiată se afla în cartierul Green City din comuna 1 Decembrie.

„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, .

Cum s-a petrecut incidentul

Această tragedie de Halloween s-a petrecut în contextul unei dispute. Adolescentul de 13 ani, fiul unui interlop local, conform Antena 3, a plecat cu alți doi prieteni la colindat. Cei trei s-au întâlnit cu victima în apropiere de locuința acesteia. Văzându-l pe băiatul de 13 ani, bărbatul i-a reproșat că a mai fost o dată la colindat. Iritat, puștanul l-a înjunghiat în spate.

Poliția a demarat o anchetă și a recuperat cuțitul folosit de puștiul agresor. Acesta a fost reținut, iar victima a fost transportată la spital. Potrivit unor informații, se pare că bărbatul ar fi pierdut foarte mult sânge.

„Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia.

Cercetarile sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui . Anchetatorii fac investigații sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Ancheta din cartierul Green City din comuna 1 Decembrie, este coordonată de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.