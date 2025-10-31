B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat

Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 23:40
Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Tragedie de Halloween într-o comună din Ilfov
  2. Cum s-a petrecut incidentul

O tragedie  de Halloween s-a petrecut într-o comună din județul Ilfov. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost înjunghiat de un puști de 13 ani, plecat la colindat. Victima a fost transportată la spital.

Tragedie de Halloween într-o comună din Ilfov

Un copil de 13 ani a înjunghiat, vineri, 31 octombrie, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, în comuna 1 Decembrie din județul Ilfov. O tragedie de Halloween care a avut consecințe neplăcute pentru ambii protagoniști. Victima a fost transportată de urgență, pentru îngrijiri medicale, la Spitalul Bagdasar Arseni din București. De partea cealaltă copilul agresor a fost preluat în custodia Poliţiei.

Polițiștii orașului Măgurele au intervenit după ce au fost sesizați prin numărul de urgență 112. Potrivit sursei citate un echipaj  s-a deplasat la fața locului și au constatat că faptele sesizate se confirmă. Persoana înjunghiată se afla în cartierul Green City din comuna 1 Decembrie.

„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.

Cum s-a petrecut incidentul

Această tragedie de Halloween s-a petrecut în contextul unei dispute. Adolescentul de 13 ani, fiul unui interlop local, conform Antena 3, a plecat cu alți doi prieteni la colindat. Cei trei s-au întâlnit cu victima în apropiere de locuința acesteia. Văzându-l pe băiatul de 13 ani, bărbatul i-a reproșat că a mai fost o dată la colindat. Iritat, puștanul l-a înjunghiat în spate.

Poliția a demarat o anchetă și a recuperat cuțitul folosit de puștiul agresor. Acesta a fost reținut, iar victima a fost transportată la spital. Potrivit unor informații, se pare că bărbatul ar fi pierdut foarte mult sânge.

„Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia.

Cercetarile sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal. Anchetatorii fac investigații sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Ancheta din cartierul Green City din comuna 1 Decembrie, este coordonată de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Tags:
Citește și...
Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
Eveniment
Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
Eveniment
Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
Alimentul care poate preveni apariția demenței dacă este consumat o dată pe săptămână
Eveniment
Alimentul care poate preveni apariția demenței dacă este consumat o dată pe săptămână
Țara pe care o preferă cei mai mulți tineri români care vor să studieze în străinătate. Ce beneficii li se promit
Eveniment
Țara pe care o preferă cei mai mulți tineri români care vor să studieze în străinătate. Ce beneficii li se promit
Stațiunile balneo atrag tot mai mulți tineri: „Asta este vacanța mea”
Eveniment
Stațiunile balneo atrag tot mai mulți tineri: „Asta este vacanța mea”
Veste importantă pentru Gorj! Orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național
Eveniment
Veste importantă pentru Gorj! Orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național
Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
Eveniment
Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul în schimbul a 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii astfel obținuți
Eveniment
Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul în schimbul a 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii astfel obținuți
Schimbări radicale! Ce riscă agresorii care controlează banii partenerei și îi interzic să muncească. Află cum va interveni poliția
Eveniment
Schimbări radicale! Ce riscă agresorii care controlează banii partenerei și îi interzic să muncească. Află cum va interveni poliția
România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
Eveniment
România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
Ultima oră
00:04 - Jesse Eisenberg a surprins cu gestul său. Actorul va dona un rinichi unui necunoscut: „Da, e adevărat” (VIDEO)
23:53 - Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
23:23 - Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
23:16 - Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)
22:48 - A murit un cunoscut actor francez. Tcheky Karyo a colaborat cu marii regizori ai lumii
22:46 - Vedetele din România care au declarat război Halloween-ului. „Noi suntem cu Dumnezeu, nu ne punem coarne de draci”
22:16 - Experiența care i-a schimbat viața lui Emil Mitrache. Cine este femeia care l-a salvat de la moarte: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”
22:15 - Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington
22:02 - Alimentul care poate preveni apariția demenței dacă este consumat o dată pe săptămână
21:35 - Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD