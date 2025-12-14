B1 Inregistrari!
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă

Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă

Iulia Petcu
14 dec. 2025, 16:05
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Foto: Pixabay
  1.  Ce prevede avertizarea de cod roșu emisă pentru provincia Valencia
  2. De ce este important avertismentul pentru românii din Comunitatea Valenciană
  3. Ce recomandări și opțiuni de sprijin consular sunt disponibile

Autoritățile spaniole au emis o alertă meteo de maximă gravitate pentru provincia Valencia, o zonă în care locuiesc și muncesc numeroși cetățeni români. Ministerul Afacerilor Externe a transmis o informare oficială, avertizând asupra riscurilor majore generate de fenomenele prognozate în următoarele ore.

 Ce prevede avertizarea de cod roșu emisă pentru provincia Valencia

Agenția de Stat de Meteorologie din Spania, împreună cu autoritățile regionale, a emis o avertizare meteorologică de cod roșu pentru litoralul de nord și sud al provinciei Valencia. Alerta este valabilă în intervalul 14 decembrie 2025, ora 12:00, și 15 decembrie 2025, ora 05:59, perioadă considerată critică din punct de vedere meteorologic.

Potrivit informațiilor transmise, sunt așteptate ploi torențiale deosebit de intense, cu valori care pot ajunge la 180 de litri pe metru pătrat într-un interval de 12 ore. Pe întreaga durată a episodului, autoritățile estimează acumulări ce pot depăși 250 de litri pe metru pătrat, un volum considerat extrem de periculoase.

În acest context, instituțiile spaniole avertizează asupra unui risc ridicat de inundații, viituri rapide și blocaje majore în trafic, cu posibile consecințe asupra siguranței populației.

De ce este important avertismentul pentru românii din Comunitatea Valenciană

Comunitatea Valenciană reprezintă una dintre regiunile spaniole cu o prezență semnificativă a cetățenilor români stabiliți temporar sau permanent la muncă în străinătate, relatează stiripesurse.ro. Din acest motiv, Ministerul Afacerilor Externe a transmis un avertisment special adresat românilor aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în zonă.

MAE subliniază că fenomenele meteo prognozate pot afecta grav infrastructura, locuințele și mobilitatea, mai ales în zonele de coastă sau în apropierea cursurilor de apă. Autoritățile recomandă o atenție sporită la alertele locale și la mesajele transmise de serviciile de protecție civilă.

Ce recomandări și opțiuni de sprijin consular sunt disponibile

”Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, în special în zonele de litoral și în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informările oficiale transmise de autoritățile spaniole.” se menționează în atenționarea MAE.

Pentru asistență consulară, românii pot apela Consulatul General al României la Valencia, la numerele: +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331, +34 964 203 234, +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent.

În situații dificile sau de urgență, cetățenii români au la dispoziție telefonul de urgență a Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467. MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor oficiale ale autorităților spaniole și române pentru actualizări continue.

