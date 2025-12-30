B1 Inregistrari!
Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți

Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți

Iulia Petcu
30 dec. 2025, 11:40
Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
sursa foto: stiricraiova.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu puiul de tigru alb de la Zoo Craiova
  2. De ce este pierderea cu atât mai gravă
  3. Ce probleme ridică lipsa de comunicare publică

Un nou incident grav readuce în atenție problema comportamentului vizitatorilor din grădinile zoologice și a măsurilor reale de protecție a animalelor. La Grădina Zoologică din Craiova, moartea unui pui de tigru alb ridică semne serioase de întrebare privind responsabilitatea publicului și comunicarea autorităților.

Ce s-a întâmplat cu puiul de tigru alb de la Zoo Craiova

Unul dintre cei doi pui de tigru alb aduși la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai a murit, după ce ar fi înghițit un ambalaj din plastic aruncat de un vizitator. Timp de mai multe săptămâni, puiul nu a mai fost văzut de public, iar lipsa sa a fost observată inițial chiar de către vizitatori, potrivit presei locale.

Deși animalul murise de peste două săptămâni, societatea care administrează Grădina Zoologică nu a anunțat public incidentul până în momentul în care cazul a devenit subiect mediatic. Abia după apariția informațiilor în presă a fost transmis un comunicat oficial.

În comunicatul emis ulterior, reprezentanții societății care gestionează grădina zoologică au confirmat decesul puiului de tigru și au indicat cauza exactă a morții. „Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor”, arată ECO Urbis.

Aceeași sursă subliniază că avertismentele există, însă ele nu par suficiente pentru a preveni astfel de comportamente periculoase.

De ce este pierderea cu atât mai gravă

Tigrul bengalez alb face parte dintr-o subspecie extrem de rară, aflată pe cale de dispariție și inclusă în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Moartea unui exemplar tânăr reprezintă nu doar o pierdere locală, ci și una relevantă din perspectiva conservării speciilor amenințate. În acest context, specialiștii atrag atenția că orice neglijență sau act iresponsabil poate avea consecințe ireversibile asupra unor animale deja vulnerabile.

Din păcate, cazul puiului de tigru alb nu este singular. În primăvara acestui an, un căprior de la aceeași grădină zoologică a murit în condiții similare, după ce ar fi înghițit ambalaje din plastic aruncate de vizitatori, relatează Digi24.

Și atunci, situația a devenit cunoscută publicului abia după apariția unor imagini pe rețelele sociale, moment în care autoritățile au deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor responsabile, potrivit publicației locale.

Ce probleme ridică lipsa de comunicare publică

Faptul că administrația Grădinii Zoologice din Craiova nu a comunicat imediat moartea puiului de tigru alimentează criticile privind transparența instituțională. Lipsa unor informări clare și prompte ridică întrebări legate de modul în care sunt gestionate situațiile de criză și de protecția reală a animalelor aflate în grijă.

În același timp, incidentele repetate readuc în discuție necesitatea unor măsuri mai stricte, atât în privința accesului vizitatorilor, cât și a sancționării celor care ignoră regulile.

