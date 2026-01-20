Trei zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați au fost stabilite prin Codul Muncii.

Legislația muncii din România a suferit modificări importante în 2026, introducând dreptul la cel puțin trei zile de de odihnă în plus. Aceste măsuri au scopul de a sprijinii angajații care lucrează în condiții speciale sau care se confruntă cu situații medicale deosebite.

Cine beneficiază de trei zile libere în plus

Conform noilor reglementări, există grupuri de angajați care au dreptul legal la o perioadă suplimentară de zile libere, peste durata standard de concediu. Categoriile vizate de aceste modificări sunt:

Salariații minori, care necesită protecție pe piața muncii

Persoanele cu handicap, care necesită mai mult timp de recuperare

Angajații din medii deficitare, care lucrează în condiții periculoase

Este important de menționat că acest prag de trei zile de concediu este minimul de lege, putând fi extinsă dacă se poartă negocieri individuale sau prin contracte colective de muncă.

Drepturi noi Fertilizarea in vitro

O noutate în legislația din România vizează angajatele care urmăresc proceduri de fertilizare in vitro. Acestea pot beneficia de alte trei zile libere plătite, diferite de zilele de concediu de odihnă.

Acordarea acestor zile libere clar stabilită: o zi liberă se acordă la data puncției ovariene, iar celelalte două zile sunt oferite începând cu momentul implantării embrionului. Pentru a beneficia de acest drept, salariatele trebuie să depună o scrisoare medicală de la medicul de specialitate.

Zile libere pentru endometrioză

La finalul anului 2025, legislația a introdus un sprijin suplimentar pentru femeile diagnosticate cu edomentrioză. Acestea au dreptul la o zi liberă plătită în fiecare lună, pe baza unei recomandări medicale. De menționat este faptul că această zi liberă este considerată vechime în muncă, fiind un sprijin pentru salariate.

Pe lângă aceste categorii, legislația introduce și noi drepturi pentru anumite situații medicale, potrivit