B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept

Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 20:27
Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
Trei zile libere
Cuprins
  1. Cine beneficiază de trei zile libere în plus
  2. Drepturi noi Fertilizarea in vitro
  3. Zile libere pentru endometrioză

Trei zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați au fost stabilite prin Codul Muncii.

Legislația muncii din România a suferit modificări importante în 2026, introducând dreptul la cel puțin trei zile de concediu de odihnă în plus. Aceste măsuri au scopul de a sprijinii angajații care lucrează în condiții speciale sau care se confruntă cu situații medicale deosebite.

Cine beneficiază de trei zile libere în plus

Conform noilor reglementări, există grupuri de angajați care au dreptul legal la o perioadă suplimentară de zile libere, peste durata standard de concediu. Categoriile vizate de aceste modificări sunt:

  • Salariații minori, care necesită protecție pe piața muncii
  • Persoanele cu handicap, care necesită mai mult timp de recuperare
  • Angajații din medii deficitare, care lucrează în condiții periculoase

Este important de menționat că acest prag de trei zile de concediu este minimul de lege, putând fi extinsă dacă se poartă negocieri individuale sau prin contracte colective de muncă.

Drepturi noi Fertilizarea in vitro

O noutate în legislația din România vizează angajatele care urmăresc proceduri de fertilizare in vitro. Acestea pot beneficia de alte trei zile libere plătite, diferite de zilele de concediu de odihnă.

Acordarea acestor zile libere clar stabilită: o zi liberă se acordă la data puncției ovariene, iar celelalte două zile sunt oferite începând cu momentul implantării embrionului. Pentru a beneficia de acest drept, salariatele trebuie să depună o scrisoare medicală de la medicul de specialitate.

Zile libere pentru endometrioză

La finalul anului 2025, legislația a introdus un sprijin suplimentar pentru femeile diagnosticate cu edomentrioză. Acestea au dreptul la o zi liberă plătită în fiecare lună, pe baza unei recomandări medicale. De menționat este faptul că această zi liberă este considerată vechime în muncă, fiind un sprijin pentru salariate.

Pe lângă  aceste categorii, legislația introduce și noi drepturi pentru anumite situații medicale, potrivit Cancan

Tags:
Citește și...
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Eveniment
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Eveniment
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
Eveniment
O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
Eveniment
Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Ultima oră
21:30 - Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărădescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
21:10 - Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
21:09 - Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
20:47 - George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
20:38 - Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
20:22 - Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
20:16 - Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
19:50 - Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
19:42 - O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
19:24 - Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii