B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba

Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 08:29
Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Greșeala pe care mulți o fac
  2. Cum depozităm corect pâinea
  3. Ce facem cu pâinea învechită? Recomandări de la un brutar american

Paul Hollywood, un brutar, supranumit ,,regele patiseriei britanice”, a venit cu recomandări în ceea ce privește depozitarea pâinii pentru a o menține cât mai proaspătă. El a atras atenția la greșeala pe care mulți o fac. Iată despre ce este vorba!

Greșeala pe care mulți o fac

Brutarul atrage atenția și spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, conform Click.

Dacă acest lucru se întâmplă, pâinea se va usca mult mai repede. Explicația este că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.

Cum depozităm corect pâinea

Paul vine cu două recomandări în ceea ce privește depozitarea pâinii: una pe termen scurt și una pe termen lung.

  • Pentru depozitare pe termen scurt (aproximativ 24 de ore): Paul Hollywood recomandă să păstrăm pâinea pe blatul de bucătărie într-o pungă de hârtie, ceea ce oferă un echilibru între circulația aerului și păstrarea umezelii, ideal pentru produsele de brutărie cu coajă crocantă.
  • Pentru depozitare mai lungă de o zi: Bucătarul spune că e bine să înfușărăm pâinea strâns în folie de plastic sai aluminiu. Paul Hollywood recomandă chiar și depozitarea la congelator, pentru că, spune el,  asta păstrează textura și gustul pentru o perioadă mai lungă.

Ce facem cu pâinea învechită? Recomandări de la un brutar american

Peter Reinhart, brutar american, vine cu soluții pentru pâinea învechită.

„Învechirea pâinii poate fi inversată prin introducerea  într-un cuptor fierbinte (220°C) timp de aproximativ patru-cinci minute. Acest lucru va regelatiniza temporar amidonul, va reface crocănțimea cojii și va reda senzația unei pâini proaspăt coapte”, spune el.

Aceasta trebuie consumată caldă. Atunci când se va răci, textura va fi una tare și uscată. Totuși, dacă nu mâncăm pâinea imediat, americanul recurge la metoda lui Paul: congelarea produsului.

Brutarul american spune că trebuie lăsată două ore la decongelat și apoi băgată la cuptor.

Tags:
Citește și...
Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
Eveniment
Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
Eveniment
Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde
Eveniment
Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde
Preparatul sănătos și gata în mai puțin de jumătate de oră. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Preparatul sănătos și gata în mai puțin de jumătate de oră. De ce ingrediente ai nevoie
Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
Eveniment
Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Eveniment
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Eveniment
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Eveniment
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
Ultima oră
09:00 - Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
08:59 - Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
08:58 - Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
08:55 - Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
08:31 - Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
08:31 - Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
08:30 - Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
08:05 - Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
07:33 - Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
01:00 - Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor