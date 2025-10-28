Paul Hollywood, un brutar, supranumit ,,regele patiseriei britanice”, a venit cu în ceea ce privește depozitarea pâinii pentru a o menține cât mai proaspătă. El a atras atenția la greșeala pe care mulți o fac. Iată despre ce este vorba!

Greșeala pe care mulți o fac

Brutarul atrage atenția și spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, conform Click.

Dacă acest lucru se întâmplă, pâinea se va usca mult mai repede. Explicația este că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.

Cum depozităm corect pâinea

Paul vine cu două recomandări în ceea ce privește depozitarea pâinii: una pe termen scurt și una pe termen lung.

Pentru depozitare pe termen scurt (aproximativ 24 de ore): Paul Hollywood recomandă să păstrăm pâinea pe blatul de bucătărie într-o pungă de hârtie, ceea ce oferă un echilibru între circulația aerului și păstrarea umezelii, ideal pentru produsele de brutărie cu coajă crocantă.

Pentru depozitare mai lungă de o zi: Bucătarul spune că e bine să înfușărăm pâinea strâns în folie de plastic sai aluminiu. Paul Hollywood recomandă chiar și depozitarea la congelator, pentru că, spune el, asta păstrează textura și gustul pentru o perioadă mai lungă.

Ce facem cu pâinea învechită? Recomandări de la un brutar american

Peter Reinhart, brutar , vine cu soluții pentru pâinea învechită.

„Învechirea pâinii poate fi inversată prin introducerea într-un cuptor fierbinte (220°C) timp de aproximativ patru-cinci minute. Acest lucru va regelatiniza temporar amidonul, va reface crocănțimea cojii și va reda senzația unei pâini proaspăt coapte”, spune el.

Aceasta trebuie consumată caldă. Atunci când se va răci, textura va fi una tare și uscată. Totuși, dacă nu mâncăm pâinea imediat, americanul recurge la metoda lui Paul: congelarea produsului.

Brutarul american spune că trebuie lăsată două ore la decongelat și apoi băgată la cuptor.