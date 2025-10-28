Paul Hollywood, un brutar, supranumit ,,regele patiseriei britanice”, a venit cu recomandări în ceea ce privește depozitarea pâinii pentru a o menține cât mai proaspătă. El a atras atenția la greșeala pe care mulți o fac. Iată despre ce este vorba!
Brutarul atrage atenția și spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, conform Click.
Dacă acest lucru se întâmplă, pâinea se va usca mult mai repede. Explicația este că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.
Paul vine cu două recomandări în ceea ce privește depozitarea pâinii: una pe termen scurt și una pe termen lung.
Peter Reinhart, brutar american, vine cu soluții pentru pâinea învechită.
„Învechirea pâinii poate fi inversată prin introducerea într-un cuptor fierbinte (220°C) timp de aproximativ patru-cinci minute. Acest lucru va regelatiniza temporar amidonul, va reface crocănțimea cojii și va reda senzația unei pâini proaspăt coapte”, spune el.
Aceasta trebuie consumată caldă. Atunci când se va răci, textura va fi una tare și uscată. Totuși, dacă nu mâncăm pâinea imediat, americanul recurge la metoda lui Paul: congelarea produsului.
Brutarul american spune că trebuie lăsată două ore la decongelat și apoi băgată la cuptor.