Trucuri și ingrediente pe care să le pui în borcanul cu gogonele pentru a se păstra până la primăvară

miroase a frunze, dovleac, ploi și… . Odată cu acest anotimp, gospodinele încep să se pregătească pentru următorul și pun gogonele la murat.

Cuprins

Primul pas pentru un borcan cu gogonele reușit

Ingrediente-cheie pentru gogonele

Cum se prepară gogonelele

Detalii la care să ai grijă

Primul pas pentru un borcan cu gogonele reușit

Primul pas pentru o murătură reușită este alegerea atentă a gogonelelor pe care urmează să le folosești.

Este important să selectezi doar roșiile verzi sănătoase, tari și uniforme ca dimensiune. Atenție la cele lovite, crăpate sau moi! Ele trebuie evitate pentru că pot fermenta excesiv și pot strica întregul borcan, conform .

Gogonelele alese trebuie spălate bine în mai multe ape și lăsate să se scurgă, astfel încât să nu rămână impurități sau resturi de pământ care pot afecta conservarea.

Ingrediente-cheie pentru gogonele

Pe lângă apa cu oțet sau sare, cel mai cunoscut condiment pentru gogonele este hreanul. El se așază în felii sau bețișoare printre legume și are rolul de a le menține crocante luni de zile.

La fel de importante sunt frunzele de vișin sau de stejar, bogate în taninuri naturale, care opresc înmuierea gogonelelor.

De asemenea, țelina, frunza, dar și tulpina, adaugă un parfum deosebit și contribuie la textura fermă.

Boabele de muștar, mărar uscat sau cimbru împiedică apariția mucegaiului și dau un gust special.

Cum se prepară gogonelele

Pe fundul borcanului se așază câteva felii de hrean, câteva frunze de vișin sau stejar, o tulpină de țelină cu frunze și puțin mărar uscat. Se pun gogonelele spălate, cât mai strâns, astfel încât să rămână cât mai puțin spațiu liber între ele. Printre rânduri se mai intercalează felii de hrean, căței de usturoi, boabe de muștar și de piper, pentru aromă și protecție naturală împotriva mucegaiului. Se pregătește saramura: la 1 litru de apă se adaugă o lingură plină de sare grunjoasă, neiodată. Lichidul se fierbe pentru a se dizolva bine sarea și pentru a distruge eventualele impurități, apoi se lasă să se răcorească ușor. Saramura caldă se toarnă peste gogonele, având grijă să le acopere complet. Se pun deasupra câteva frunze de vișin sau stejar pentru a ține legumele sub lichid, iar borcanul se închide ermetic. Borcanele se lasă la temperatura camerei timp de 3-4 zile pentru a începe fermentația, după care se mută într-un loc răcoros și întunecos.

Detalii la care să ai grijă

Atunci când pui gogonele la murat, important este să nu folosești niciodată sare iodată, pentru că încetinește și chiar oprește procesul de fermentație naturală.

De asemenea, gogonelele trebuie să fie complet acoperite de saramură, altfel se vor strica rapid. Dacă observi că nivelul lichidului scade, completează imediat cu saramură proaspătă. Hreanul este cel mai bun conservant natural în acest caz.

Atenție și la depozitare! Borcanele trebuie ferite de soare și păstrate la o temperatură constantă, pentru că schimbările bruște de temperatură pot altera gustul și textura gogonelelor.