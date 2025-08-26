Trucuri și ingrediente pe care să le pui în borcanul cu gogonele pentru a se păstra până la primăvară

Toamna miroase a frunze, dovleac, ploi și… murături. Odată cu acest anotimp, gospodinele încep să se pregătească pentru următorul și pun gogonele la murat.
Primul pas pentru o murătură reușită este alegerea atentă a gogonelelor pe care urmează să le folosești.
Este important să selectezi doar roșiile verzi sănătoase, tari și uniforme ca dimensiune. Atenție la cele lovite, crăpate sau moi! Ele trebuie evitate pentru că pot fermenta excesiv și pot strica întregul borcan, conform Click.
Gogonelele alese trebuie spălate bine în mai multe ape și lăsate să se scurgă, astfel încât să nu rămână impurități sau resturi de pământ care pot afecta conservarea.
Pe lângă apa cu oțet sau sare, cel mai cunoscut condiment pentru gogonele este hreanul. El se așază în felii sau bețișoare printre legume și are rolul de a le menține crocante luni de zile.
La fel de importante sunt frunzele de vișin sau de stejar, bogate în taninuri naturale, care opresc înmuierea gogonelelor.
De asemenea, țelina, frunza, dar și tulpina, adaugă un parfum deosebit și contribuie la textura fermă.
Boabele de muștar, mărar uscat sau cimbru împiedică apariția mucegaiului și dau un gust special.
Atunci când pui gogonele la murat, important este să nu folosești niciodată sare iodată, pentru că încetinește și chiar oprește procesul de fermentație naturală.
De asemenea, gogonelele trebuie să fie complet acoperite de saramură, altfel se vor strica rapid. Dacă observi că nivelul lichidului scade, completează imediat cu saramură proaspătă. Hreanul este cel mai bun conservant natural în acest caz.
Atenție și la depozitare! Borcanele trebuie ferite de soare și păstrate la o temperatură constantă, pentru că schimbările bruște de temperatură pot altera gustul și textura gogonelelor.