Planurile de extindere ale Organizației Trump în România atrag atenția atât prin amploarea investițiilor, cât și prin controversele asociate locațiilor alese. Proiectele vizează două orașe importante și includ dezvoltări imobiliare de mari dimensiuni.

Ce investiții pregătește Organizația Trump în România

Compania fondată de președintele american are în vedere construirea unui turn în București, proiect anunțat încă din vara anului trecut. Acesta pare să fie doar începutul unei strategii mai largi de intrare pe piața imobiliară locală, într-un context favorabil investițiilor de mari dimensiuni.

În paralel, un al doilea proiect este planificat în apropiere de -Napoca, unde sunt vizate dezvoltări complexe într-o zonă sensibilă din punct de vedere social. Inițiativa include construcția unui teren de golf, a unor locuințe premium și a unui hotel de lux, în vecinătatea Pata Rât, zonă cunoscută pentru groapa de gunoi.

Ce semne de întrebare ridică proiectul de la Cluj-Napoca

Zona aleasă pentru dezvoltare este cunoscută pentru prezența unei gropi de gunoi și a unei comunități vulnerabile care trăiește în condiții precare. Aproximativ 3.000 de persoane locuiesc în așezări improvizate, iar autoritățile nu au identificat până acum soluții viabile pentru relocarea sau integrarea acestora.

Proiectul, denumit „Transylvania Smart City”, se întinde pe o suprafață de peste cinci hectare și a primit deja avize din partea municipalității. Planurile includ un hotel înalt, clădiri rezidențiale, un teren de golf și un centru comercial, configurând o dezvoltare urbană complexă.

Cu toate acestea, există îndoieli legate de impactul real asupra comunității locale, în condițiile în care beneficiile directe pentru locuitorii din zonă rămân incerte, relatează Ziare.com.

Cum este evaluată extinderea brandului Trump

O analiză recentă realizată de evidențiază ritmul accelerat al extinderii brandului imobiliar la nivel internațional, inclusiv în Europa de Est. Totodată, sunt amintite și proiecte eșuate, precum cel din Serbia, abandonat în urma unor controverse legate de corupție.

În România, dezvoltările sunt realizate în parteneriat cu o companie locală, iar procesul avizării pare să influențeze calendarul implementării. Vizita lui Eric Trump, programată inițial pentru începutul anului, a fost amânată din cauza întârzierilor administrative.

Evoluția proiectelor depinde în mare măsură de obținerea tuturor autorizațiilor necesare și de clarificarea aspectelor legate de terenuri și infrastructură