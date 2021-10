Turist dispărut pe munte, găsit acasă. Salvamontiștii l-au căutat degeaba 4 ore (VIDEO)

Un bărbat a fost căutat patru ore în masivul Postăvaru, după ce a fost dat dispărut de un prieten care-l însoțea. Au mers pe urmele sale salvamontiști, jandarmi și polițiști. Operațiunea s-a desfășurat în miez de noapte, aceștia ”periind” mai multe trasee turistice și de bicicletă. În tot acest timp, bărbatul era acasă.

Un turist căutat în munți era acasă

„Apelul a sosit in jurul orei 22:00, cand o persoana a sunat la 112, anuntand faptul ca prietenul sau, cu care plecase pe munte, lipseste. Impreuna au coborat de la Cabana Postavaru, iar cand au ajuns in zona statiei inferioare a telescaunului Ruia, una dintre persoane a observat ca si-a pierdut telefonul si a decis sa se intoarca in cautarea lui, urmand sa se reintalneasca in statiune. Cel plecat dupa telefon nu a mai aparut insa”, a transmis Salvamont Poiana Brașov, pe Facebook.

Doi salvatori montani au plecat imediat pe urmele celui dispărut, dat fiind că era și foarte frig. Lor li s-au alăturat apoi un jandarm montan, un angajați din cadrul poliției și echipa de suport a salvamontului.

„Cautarile s-au intins pe durata a 4 ore, timp in care au fost „periate” mai multe trasee turistice si de bicicleta din zona. Din fericire, persoana disparuta era acasa”, a mai susținut Salvamont Poiana Brașov.