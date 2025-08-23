B1 Inregistrari!
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 23:59
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Sursa foto: Pixabay

Turiștii ajunși weekendul acesta să se relaxeze pe litoral au avut neplăcuta surpriză să constate că apa mării abia ajunge la 15 grade Celsius. Cei mai curajoşi au intrat în apă doar până la genunchi.

  • Ce spun turiștii despre prețurile pe litoral
  • Ce spun hotelierii despre noile lor tarife

Ce spun turiștii despre prețurile pe litoral

Vântul puternic de vineri a ridicat la suprafaţă apa rece din adâncuri, determinând scăderea temperaturii în zona plajelor cu 10 grade Celsius.

Turiștii sunt dezamăgiți, mai ales că au cheltuit mulți bani să meargă în vacanță.

„Weekendul ăsta ar fi 1.000. Cu toată cheltuiala, dacă pui hotel, drum, mâncare de trei ori pe zi”, a spus un turist.

Reporter Observator News: O masă la restaurant cam cât vă costă?

Turistă: În jur de 150-200 de lei, depinde câte feluri alegem şi seara ce mai cheltuim pe o clătită.

Ce spun hotelierii despre noile lor tarife

Hotelierii au făcut reduceri la cazări luna aceasta, în plin sezon, ca să mai atragă turiști. Acesta se anunță a fi cel mai slab sezon pe litoralul românesc din ultimii ani.

„Turiştii care au făcut rezervare au beneficiat de o reducere de 20% din preţul camerei”, a spus reprezentantul unui hotel.

Apa mării se va încălzi în zilele următoare.

