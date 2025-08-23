Turiștii ajunși weekendul acesta să se relaxeze pe litoral au avut neplăcuta surpriză să constate că apa mării Cei mai curajoşi au intrat în apă doar până la genunchi.

Cuprins

Ce spun turiștii despre prețurile pe litoral

Ce spun hotelierii despre noile lor tarife

Vântul puternic de vineri a ridicat la suprafaţă apa rece din adâncuri, determinând în zona plajelor cu 10 grade Celsius.

Turiștii sunt dezamăgiți, mai ales că au cheltuit mulți bani să meargă în vacanță.

„Weekendul ăsta ar fi 1.000. Cu toată cheltuiala, dacă pui hotel, drum, mâncare de trei ori pe zi”, a spus un turist.

Reporter : O masă la restaurant cam cât vă costă?

Turistă: În jur de 150-200 de lei, depinde câte feluri alegem şi seara ce mai cheltuim pe o clătită.

Hotelierii la cazări luna aceasta, în plin sezon, ca să mai atragă turiști. Acesta se anunță a fi cel mai slab sezon pe litoralul românesc din ultimii ani.

„Turiştii care au făcut rezervare au beneficiat de o reducere de 20% din preţul camerei”, a spus reprezentantul unui hotel.

Apa mării se va încălzi în zilele următoare.