Turiștii care au ajuns weekendul ăsta pe litoral au avut parte de o surpriză neplăcută. Apa mării s-a răcit brusc și a ajuns să aibă chiar și cu 10 grade Celcius mai puțin decât în zilele trecute.

Cuprins:

Ce a dus la răcirea bruscă a apei mării Cum e vremea la malul mării Câți turiști au ajuns în acest weekend pe litoral

Ce a dus la răcirea bruscă a apei mării

Astăzi, apa mării are doar 14-15 grade Celsius, cu vreo 10 mai puțin față de zilele trecute. Responsabil pentru răcirea bruscă este fenomenul de upwelling, care aduce apa rece din adânc la suprafață.

La rândul lui, fenomenul de upwelling este rezultatul rafalelor de vânt de ieri, care au depășit chiar și 50 de kilometri pe oră. Așa se justifică faptul că apa caldă de la suprafață a fost împinsă către larg, iar curenții reci din adâncuri au ieșit la suprafață.

Nu este prima dată când litoralul nostru are de-a face cu acest fenomen. Numai vara asta, s-a mai întâmplat de alte două ori, relatează .

Cum e vremea la malul mării

Altfel, temperatura de afară este una ideală: 24-25 de grade Celsius. Nici vântul nu mai bate cu aceeași putere ca zilele trecute, ci este doar o adiere plăcute.

În timp ce cei mai mulți se bucură la mal de vremea perfectă, de sfârșit de vară, unii turiști își fac curaj să testeze apa mării. Majoritatea se opresc când apa le ajunge la genunchi, căci temperatura ei nu este tocmai potrivită pentru o baie în adevăratul sens al cuvântului.

Pentru cei care urmează să ajungă zilele viitoare pe litoral, au o veste bună: apa se va încălzi treptat.

Câți turiști au ajuns în acest weekend pe litoral

Pe litoral, weekendul trecut a fost cel mai aglomerat din acest sezon, însă nici în acest sfârșit de săptămână, hotelierii nu se plâng de lipsă de oaspeți. În aceste zile, la malul mării sunt în jur de 120 de mii de , iar gradul de ocupare în unitățile de cazare este de 80%.