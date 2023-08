Ucrainenii ripostează: Atac aerian cu racheta asupra unui oraș rusesc. Mai multe persoane rănite într-o cafenea

Ucrainenii se răzbună! Atac aerian cu rachetă asupra orașului rus Taganrog. Explozia puternică a zguduit centrul orașului, vineri, 28 iulie 2023. Momentul exploziei a fost surprins într-o înregistrare video care a circulat rapid pe rețelele sociale. Înregistrările au atras atenția opiniei publice, stârnind îngrijorare și speculații privind cauzele și consecințele acestui incident.

The moment a Russian missile struck the Russian city of Taganrog in Rostov, around 200 kilometers from the frontline.

Afirmații contradictorii și impact devastator

Imaginile filmate de o cameră de bord și publicate pe Twitter de corespondentul militar al ziarului ucrainean „Komsomolskaya Pravda”, Alexander Kots, arată momentul în care o rachetă lovește o clădire din Taganrog. Cu toate acestea, Ministerul rus al Apărării a declarat că explozia a fost cauzată de resturile unei rachete ucrainene de tip S-200, care ar fi fost interceptată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei.

Ukrainian rocket made A powerful explosion in Taganrog Rostov region Russia. Many civilians injured by the explosion Near Aleksandrovskaya Square in the courtyard of the State Bank and or Chekhov Garden cafe.

