ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie

Judecătorii Tribunalului București au ridicat controlul judiciar pe cauțiune impus de DNA primarului Sectorului 3, Robert Negoiță. Edilul se poate întoarce la primărie.

Când se întoarce Negoiță la primărie

Prin controlul judiciar, DNA îl obliga pe Robert Negoiță să nu meargă la primărie și să nu exercite funcția de edil al Sectorului 3, în exercitarea căreia este acuzat că a săvârșit faptele pentru care este vizat în dosarul penal.

Acum, după decizia care i-a acceptat cererea de ridicare a controlului judiciar, Robert Negoiță se poate întoarce la muncă și a scăpat și de plata cauțiunii.

De ce a fost anchetat Robert Negoiță?

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un drum trecut ca proprietate privată pentru care s-au folosit resursele Primăriei Sectorului 3. Angajații primăriei au folosit nu doar utilajele primăriei, ci și materialele de construcții pentru a edifica acest drum, drum care ar avea legătură cu familia primarului Sectorului 3, Robert Negoiță. Mai exact cu fratele edilului.

spune însă că lucrurile nu stau chiar așa. Este un drum public, construit pe o proprietate privată, iar primăria a avut de câștigat, pentru că nu a plătit despăgubiri. Și nu e singurul drum de acest fel, afirmă edilul.

„Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private. Vom vedea dacă este legal. Am avut multe situații de acest fel pentru că avem nevoie de drumuri. Avem solicitări din partea cetățenilor pentru că pur și simplu e mult trafic pe străduțe. Acolo unde n-am găsit soluții am făcut drumuri. Primăria Generală era nefuncțională.

Varianta legală e să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri și după aia să construim. Avem documentația blocată de 4 ani la Primăria Generală și nu putem să ne facem treaba legal.

Nu i-am construit niciodată, cu bani publici, nimic fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din Sectorul 3 pentru toți cei care au nevoie de drumuri. Am creat deservicii fratelui meu și altor cetățeni pe proprietățile cărora am construit drumuri publice fără să plătim despăgubiri.

Suntem în instanță cu Primăria Generală care ne blochează orice pe urbanism. Acel drum despre care vorbiți nu e singurul drum, am făcut mai multe drumuri unde e necesar.”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.