B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » UPDATE: Reacția lui Robert Negoiță după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 3. Ce spune edilul despre ancheta procurorilor anticorupție (VIDEO)

UPDATE: Reacția lui Robert Negoiță după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 3. Ce spune edilul despre ancheta procurorilor anticorupție (VIDEO)

Adrian A
05 feb. 2026, 11:31
UPDATE: Reacția lui Robert Negoiță după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 3. Ce spune edilul despre ancheta procurorilor anticorupție (VIDEO)
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook
Cuprins
  1. Reacția lui Robert Negoiță după perchezițiile DNA
  2. Ce caută procurorii DNA

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3 și în alte zece locații într-un dosar care implică fapte de corupție comise de mai mulți funcționari publici din Primărie, împreună cu mai mulți complici. În dosar ar fi vizat și edilul Robert Negoiță.

Reacția lui Robert Negoiță după perchezițiile DNA

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un drum trecut ca proprietate privată pentru care s-au folosit resursele Primăriei Sectorului 3. Angajații primăriei au folosit nu doar utilajele primăriei, ci și materialele de construcții pentru a edifica acest drum, drum care ar avea legătură cu familia primarului Sectorului 3, Robert Negoiță. Mai exact cu fratele edilului.

Robert Negoiță spune însă că lucrurile nu stau chiar așa. Este un drum public, construit pe o proprietate privată, iar primăria a vut de câștigat, pentru că nu a plătit despăgubiri. Și nu e singurul drum de acest fel, afirmă edilul.

„Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private. Vom vedea dacă este legal. Am avut multe situații de acest fel pentru că avem nevoie de drumuri. Avem solicitări din partea cetățenilor pentru că pur și simplu e mult trafic pe străduțe. Acolo unde n-am găsit soluții am făcut drumuri. Primăria Generală era nefuncțională.

Varianta legală e să facem documentație de ubranism, să facem exproprieri și după aia să construim. Avem documentația blocată de 4 ani la Primăria Generală și nu putem să ne facem treaba legal.

Nu i-am construit niciodată, cu bani publici, nimic fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din Sectorul 3 pentru toți cei care au nevoie de drumuri. Am creat deservicii fratelui meu și altor cetățeni pe proprietățile cărora am construit drumuri publice fără să plătim despăgubiri.

Suntem în instanță cu Primăria Generală care ne blochează orice pe urbanism. Acel drum despre care vorbiți nu e singurul drum, am făcut mai multe drumuri unde e necesar.”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Ce caută procurorii DNA

Faptele investigate de procurorii DNA ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.”, arată comunicatul DNA.

Tags:
Citește și...
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Eveniment
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
Eveniment
Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
VIDEO: Descinderi la dealerii de droguri din Capitală. Polițiști răniți, mașini lovite de traficanți. Droguri din America de Sud pentru cluburile de „fițe” din București
Eveniment
VIDEO: Descinderi la dealerii de droguri din Capitală. Polițiști răniți, mașini lovite de traficanți. Droguri din America de Sud pentru cluburile de „fițe” din București
Acest preparat a fost retras dintr-un mare hipermarket din România. Este contaminat cu Listeria. Ce recomandă ANSVSA
Eveniment
Acest preparat a fost retras dintr-un mare hipermarket din România. Este contaminat cu Listeria. Ce recomandă ANSVSA
Cartea de identitate electronică nu te scapă de amenda STB. Avertismentul Primăriei Capitalei
Eveniment
Cartea de identitate electronică nu te scapă de amenda STB. Avertismentul Primăriei Capitalei
Iași: Profesor de „Etică și integritate academică”, trimis în judecată pentru viol în circumstanțe agravante
Eveniment
Iași: Profesor de „Etică și integritate academică”, trimis în judecată pentru viol în circumstanțe agravante
Teroare în Mândruloc: Oamenii sunt avertizați cu amenda la 112 în timp ce câinii le ucid animalele pe stradă
Eveniment
Teroare în Mândruloc: Oamenii sunt avertizați cu amenda la 112 în timp ce câinii le ucid animalele pe stradă
Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani
Eveniment
Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani
Presa românească este în doliu. A murit Victor Kapra, „veteranul” presei economice
Eveniment
Presa românească este în doliu. A murit Victor Kapra, „veteranul” presei economice
Tragedie în București! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism, iar bunica sa a ajuns la spital
Eveniment
Tragedie în București! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism, iar bunica sa a ajuns la spital
Ultima oră
15:05 - Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
15:01 - Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
14:51 - Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
14:48 - Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
14:41 - Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
14:35 - Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
14:08 - Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
14:03 - Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
13:50 - Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
13:39 - Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene