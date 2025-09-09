Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul

Uluitor! O femeie a leșinat, după ce l-a văzut pe fostul iubit, pe numele căruia a solicitat un Incidentul s-a petrecut chiar în incinta Tribunalului Turda.

Potrivit informațiilor, se pare că femeia se afla pe holurile instituției, atunci când s-a apropiat de ea. Aceasta se afla la tribunal, deoarece pe numele bărbatului se emisese un ordin de protecție.

Cum a acționat poliția

Imediat ce l-a simțit în apropiere, femeia și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit la podea. Oamenii legii nu au stat pe gânduri și l-au încătușat pe individ, informează

Odată trezită, femeia a povestit ce s-a întâmplat, ulterior fiind transportată la Spitalul Municipal din Turda pentru investigații medicale. În ceea ce îl privește pe bărbat, autoritățile au acționat conform legii.