B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul

Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
09 sept. 2025, 17:34
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
Sursa foto: Pixabay

Uluitor! O femeie a leșinat, după ce l-a văzut pe fostul iubit, pe numele căruia a solicitat un ordin de protecție. Incidentul s-a petrecut chiar în incinta Tribunalului Turda.

Potrivit informațiilor, se pare că femeia se afla pe holurile instituției, atunci când fostul partener s-a apropiat de ea. Aceasta se afla la tribunal, deoarece pe numele bărbatului se emisese un ordin de protecție.

Cum a acționat poliția

Imediat ce l-a simțit în apropiere, femeia și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit la podea. Oamenii legii nu au stat pe gânduri și l-au încătușat pe individ, informează observator news.

Odată trezită, femeia a povestit ce s-a întâmplat, ulterior fiind transportată la Spitalul Municipal din Turda pentru investigații medicale. În ceea ce îl privește pe bărbat, autoritățile au acționat conform legii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Eveniment
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Eveniment
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
Eveniment
Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
Un adolescent din Târgu Mureș a spart o mașină și a furat mai multe carduri bancare dinăuntru. Ce a urmat
Eveniment
Un adolescent din Târgu Mureș a spart o mașină și a furat mai multe carduri bancare dinăuntru. Ce a urmat
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Eveniment
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
Eveniment
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
Eveniment
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
Eveniment
Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Eveniment
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Eveniment
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Ultima oră
17:54 - Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
17:51 - Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
17:48 - Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
17:25 - 11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
17:13 - Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
17:05 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Musa Abu Marzouk, unul dintre fondatorii organizației palestinene, ar fi fost ucis în atac UPDATE
16:53 - Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
16:47 - Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
16:43 - Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
16:33 - Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România