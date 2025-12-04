B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un alt baraj golit, un alt dezastru. Situație critică în județul Călărași (VIDEO)

Un alt baraj golit, un alt dezastru. Situație critică în județul Călărași (VIDEO)

Adrian A
04 dec. 2025, 16:58
Un alt baraj golit, un alt dezastru. Situație critică în județul Călărași (VIDEO)
Sursă foto: Facebook/Bădărău Ionuț Florin

Golirea barajelor pare un blestem în ultima perioadă. După criza de apă după golirea barajului de la Paltinu, acum golirea unui alt baraj este la un pas să provoace o catastrofă. De data aceasta în județul Călărași.

Pod rupt de ape în județul Călărași

Autoritățile din județul Giurgiu au decis să dea drumul barajului de la Mihăilești, însă, ca și în cazul lacului de la Paltinu, nu s-au gândit ce poate urma. Și s-a întâmplat ce se putea mai rău.

Mihai Ilie, primarul din localitatea Budești, județul Călăraşi, a afirmat că un pod s-a rupt lângă satul Crivăț, din cauza debitului mare de apă, după ce s-a dat drumul barajului Mihăilești.

Edilul susţine că încă de acum câteva zile a fost înştiinţat de autorităţi că este posibil să apară probleme la nivelul localităţii Budeşti din cauza debitului mare de apă. Nu sunt persoane în pericol, pentru că în imediata apropiere nu se află nicio locuinţă. Sunt două poduri care au cedat. Atât în apropierea localităţii Crivăţ, cât şi la intrarea în Budeşti.

„Situaţia este foarte clară. Acea trecere a fost ruptă în două părţi, în zona Crivăţ şi în zona Budeşti.”, a afirmat Mihai Ilie, primarul din localitatea Budeşti, județul Călăraşi., pentru Antena 3 CNN.

Edilul a anunțat va cere sprijin Consiliului Judeţean pentru reconstrucția podului rupt. însă deocamdată, nu se poate interveni, pentru că se așteaptă să se retragă apele..

Localnicii au surprins imagini cu dezastrul care a venit odată cu puhoaiele formate după ce s-a deschis barajul de la Mihăilești, județul Giurgiu.

Tags:
Citește și...
Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
Eveniment
Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
Eveniment
Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Eveniment
Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
Eveniment
Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
Eveniment
Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă
Eveniment
A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă
Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia. Cum încearcă manelistul să scape de pușcărie
Eveniment
Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia. Cum încearcă manelistul să scape de pușcărie
Ce noi atracții pregătește Olguța Vasilescu pentru Târgul de Crăciun din Craiova: „Dacă vremea ne lasă …”
Eveniment
Ce noi atracții pregătește Olguța Vasilescu pentru Târgul de Crăciun din Craiova: „Dacă vremea ne lasă …”
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Eveniment
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Eveniment
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Catalin Drula
Ultima oră
20:18 - Nicușor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Riscăm amplificarea tensiunilor. Unele articole pot fi interpretate abuziv”
20:13 - Avertizare de vreme extremă! ANM a emis avertizări de cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe județe
20:08 - Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
19:51 - Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
19:28 - Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
19:25 - Demisionează Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Prahova? Anunțul făcut de ministrul Mediului
19:05 - Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
18:59 - Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate
18:42 - Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
18:11 - A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă