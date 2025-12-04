Un alt baraj golit, un alt dezastru. Situație critică în județul Călărași (VIDEO)

Golirea barajelor pare un blestem în ultima perioadă. După criza de apă după golirea barajului de la , acum golirea unui alt baraj este la un pas să provoace o catastrofă. De data aceasta în județul Călărași.

Pod rupt de ape în județul Călărași

Autoritățile din județul Giurgiu au decis să dea drumul barajului de la Mihăilești, însă, ca și în cazul lacului de la Paltinu, nu s-au gândit ce poate urma. Și s-a întâmplat ce se putea mai rău.

Mihai Ilie, primarul din localitatea Budești, județul Călăraşi, a afirmat că un pod s-a rupt lângă satul Crivăț, din cauza debitului mare de apă, după ce s-a dat drumul barajului Mihăilești.

Edilul susţine că încă de acum câteva zile a fost înştiinţat de autorităţi că este posibil să apară probleme la nivelul localităţii Budeşti din cauza debitului mare de apă. Nu sunt persoane în pericol, pentru că în imediata apropiere nu se află nicio locuinţă. Sunt două poduri care au cedat. Atât în apropierea localităţii Crivăţ, cât şi la intrarea în Budeşti.

„Situaţia este foarte clară. Acea trecere a fost ruptă în două părţi, în zona Crivăţ şi în zona Budeşti.”, a afirmat Mihai Ilie, primarul din localitatea Budeşti, județul Călăraşi., pentru Antena 3 CNN.

Edilul a anunțat va cere sprijin Consiliului Judeţean pentru reconstrucția podului rupt. însă deocamdată, nu se poate interveni, pentru că se așteaptă să se retragă apele..

Localnicii au surprins imagini cu dezastrul care a venit odată cu puhoaiele formate după ce s-a deschis barajul de la Mihăilești, județul Giurgiu.