Anunțul publicat pe grupul de Facebook prezintă un apartament cu trei camere, de tip duplex. Locuința are o suprafață utilă generoasă de 126 mp, completată de o curte proprie de aproximativ 40 mp.

Locuința este compartimentată eficient și modern, cu un living spațios, bucătărie open space și baie. Apartamentul dispune de un dormitor matrimonial cu baie proprie și dressing, precum și de un dormitor secundar. În plus, există un hol amplu, o baie pe hol și o terasă generoasă, toate acestea însumând o suprafață utilă totală de 126,04 mp.

În preț sunt incluse două subterane, iar un alt detaliu important este faptul că proprietatea este deja închiriată, vânzarea presupunând preluarea chiriașului. Amplasarea este prezentată ca un atu major, la doar câteva minute de Arcul de Triumf, Bulevardul Aviatorilor și Parcul Herăstrău. Zona oferă acces rapid la restaurante, cafenele și mijloace de transport. Complexul rezidențial oferă pază permanentă, loc de joacă pentru copii, sală de fitness, saună și piscină pentru adulți și copii. Prețul cerut pentru acest apartament este de 600.000 de euro, fără TVA.

Cum au reacționat internauții la prețul cerut

Postarea a generat rapid , critice și acide. Unii utilizatori au susținut că nu suma cerută este problema, ci lipsa unor detalii esențiale, precum valoarea chiriei actuale și condițiile exacte ale preluării chiriașului.

Alții au ironizat prețul, spunând că: „Mai pun 200k și îmi iau castel sărakilor”. În schimb, alți comentatori au făcut calcule simple, raportând prețul cerut la suprafața apartamentului. Rezultatul a fost un cost de aproape 4.800 de euro pe metru pătrat, considerat de mulți peste nivelul rezonabil pentru zona respectivă.