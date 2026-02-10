B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un apartament cu 3 camere scos la vânzare lângă Arcul de Triumf a declanșat un val de reacții online: „Mai pun 200k și îmi iau castel”

Un apartament cu 3 camere scos la vânzare lângă Arcul de Triumf a declanșat un val de reacții online: „Mai pun 200k și îmi iau castel”

Ana Beatrice
10 feb. 2026, 09:04
Un apartament cu 3 camere scos la vânzare lângă Arcul de Triumf a declanșat un val de reacții online: „Mai pun 200k și îmi iau castel”
Sursă Foto: Facebook -Apartamente de vanzare Bucuresti
Cuprins
  1. Cât a ajuns să coste un apartament cu 3 camere în Capitală
  2. Cum au reacționat internauții la prețul cerut

Valul de scumpiri de pe piața imobiliară din București a fost readus în centrul atenției. Un anunț apărut pe Facebook a aprins rapid spiritele în mediul online. Un apartament cu trei camere, situat în zona Arcul de Triumf, a fost scos la vânzare. Prețul afișat a fost suficient pentru a stârni uimire, ironii și numeroase nemulțumiri.

Cât a ajuns să coste un apartament cu 3 camere în Capitală

Anunțul publicat pe grupul de Facebook Apartamente de vânzare București prezintă un apartament cu trei camere, de tip duplex. Locuința are o suprafață utilă generoasă de 126 mp, completată de o curte proprie de aproximativ 40 mp.

Locuința este compartimentată eficient și modern, cu un living spațios, bucătărie open space și baie. Apartamentul dispune de un dormitor matrimonial cu baie proprie și dressing, precum și de un dormitor secundar. În plus, există un hol amplu, o baie pe hol și o terasă generoasă, toate acestea însumând o suprafață utilă totală de 126,04 mp.

În preț sunt incluse două locuri de parcare subterane, iar un alt detaliu important este faptul că proprietatea este deja închiriată, vânzarea presupunând preluarea chiriașului. Amplasarea este prezentată ca un atu major, la doar câteva minute de Arcul de Triumf, Bulevardul Aviatorilor și Parcul Herăstrău. Zona oferă acces rapid la restaurante, cafenele și mijloace de transport. Complexul rezidențial oferă pază permanentă, loc de joacă pentru copii, sală de fitness, saună și piscină pentru adulți și copii. Prețul cerut pentru acest apartament este de 600.000 de euro, fără TVA.

Cum au reacționat internauții la prețul cerut

Postarea a generat rapid un val de comentarii ironice, critice și acide. Unii utilizatori au susținut că nu suma cerută este problema, ci lipsa unor detalii esențiale, precum valoarea chiriei actuale și condițiile exacte ale preluării chiriașului.

Alții au ironizat prețul, spunând că: „Mai pun 200k și îmi iau castel sărakilor”. În schimb, alți comentatori au făcut calcule simple, raportând prețul cerut la suprafața apartamentului. Rezultatul a fost un cost de aproape 4.800 de euro pe metru pătrat, considerat de mulți peste nivelul rezonabil pentru zona respectivă.

Au existat și reacții mult mai dure, care au pus sub semnul întrebării realismul pieței imobiliare din România. Unii au comparat suma cerută cu prețul unei case interbelice sau al uneia noi. Nici aspectul locuinței nu a scăpat de critici, unii internauți considerând designul „neinspirat” pentru un apartament de acest calibru. Alții au acuzat că anunțul pare mai degrabă o formă de publicitate decât o intenție reală de vânzare.

Tags:
Citește și...
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
Eveniment
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
Eveniment
Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
Reîntâlnire emoționantă în Florida! Cum a fost găsită o cățelușă dispărută de peste 10 ani
Eveniment
Reîntâlnire emoționantă în Florida! Cum a fost găsită o cățelușă dispărută de peste 10 ani
Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă
Eveniment
Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă
Italia: Un șofer român a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR
Eveniment
Italia: Un șofer român a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR
Proces cu miză la Curtea de Apel București. Instanța judecă cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la CCR
Eveniment
Proces cu miză la Curtea de Apel București. Instanța judecă cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la CCR
Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Proteste față de măsurile Guvernului Bolojan
Eveniment
Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Proteste față de măsurile Guvernului Bolojan
Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
Eveniment
Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
Eveniment
Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
Eveniment
Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
Ultima oră
10:58 - Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
10:52 - Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
10:47 - Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
10:23 - Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
10:12 - Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
10:11 - Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
10:08 - Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
09:50 - Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
09:47 - Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
09:34 - Bolojan răspunde criticilor ICCJ. Premierul a explicat de ce a informat CCR: „Mi s-a părut de bun-simţ să se ştie aceste lucruri”