Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el

Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 08:05
Sursa foto: Shutterstock

Un bac de mici dimensiuni, folosit pentru traversările către localitatea Ostrov din Tulcea, s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, conform Observator.

Bacul s-a scufundat la câteva secunde după ce tirul cu floarea-soarelui a urcat pe el. Bacul s-a înclinat brusc. Incidentul a fost anunțat la 112, însă intervenția ISU a fost limitată de lipsa echipamentelor.

Din fericire, conducătorul auto și celelalte persoane aflate la bord au sărit din cabină și au reușit să ajungă în siguranță pe mal.

Ce spun autoritățile

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

„Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii”, a adăugat el.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.

