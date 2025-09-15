B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a bătut, mușcat de deget, tras de păr și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc

Un bărbat a bătut, mușcat de deget, tras de păr și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 12:43
Un bărbat a bătut, mușcat de deget, tras de păr și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. De la ce a pornit totul
  2. Agresorul, pus sub acuzare

Un bărbat din Turda a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc dezafectat.

De la ce a pornit totul

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 septembrie, în jurul orei 1.00, pe strada Războieni din municipiul Turda. Totul a pornit în urma unui conflict spontan, conform Observator.

Agresorul, cu inițialele T.S.D., i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul victimei în zona feței și coastelor, l-a mușcat de degetul mare și l-a tras de păr.

Ulterior, bărbatul l-a sechestrat pe cel agresat în încăperea din subsol. El i-a blocat ieșirea și l-a împiedicat să părăsească locul.

Agresorul, pus sub acuzare

Victima, cu inițialele M.I., a suferit leziuni care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor, iar măsura este valabilă între 12 septembrie și 11 octombrie.

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Turda l-au pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.


