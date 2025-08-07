După moartea lui Ion Iliescu, tot mai multe detalii despre viața fostului șef de stat au fost readuse în atenția publicului. Oamenii apropiați au depănat amintiri din vremuri de mult apuse și i-au adus un omagiu primului președinte postdecembrist. Printre cei care își aduce aminte cu nostalgie vremea când Ion Iliescu era la conducerea țării este și solistul de muzică populară Gheorghe Turda.

Cum l-a descris Gheorghe Turda pe Ion Iliescu Ce spune Gheorghe Turda despre petrecerile organizate de Nicolae Ceaușescu Cum erau tratați artiștii la petrecerile date de Nicolau Ceaușescu Ce președinte al României evita să invite artiști la petreceri

Cum l-a descris Gheorghe Turda pe Ion Iliescu

Gheorghe Turda a povestit despre petrecerile date pe vremuri de marii politicieni ai țării, dar și despre zilele de naște organizate de Ion Iliescu, care an de an, îl avea invitat pe solistul de muzică populară. Petrecerile nu aveau loc în vreun decor luxuriant, ci la sediul partidului.

„M-a întristat vestea morții lui, a fost un om care a făcut și mult bine țării. Mă invita, în fiecare an, la petrecerile de ziua lui de naștere. Deși era frig, în luna martie, el întindea masa pe terasa sediului partidului din care făcea parte. Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la Palatul Cotroceni sau pe la vreun local de fițe. Erau câțiva membri ai familiei, câțiva prieteni buni și politicieni, mâncărică bună, nimic senzațional, ca meniu. Era și o mică scenă pregătită pentru artiști.

Eram unul dintre favoriții dumnealui, pentru că îi plăceau piesele mai lente. Eu sunt din Maramureș, iar el copilărise acolo, așa că îi plăceau piesele din acea zonă de poveste. Îmi amintesc că mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni» și «După pui de moroșan». A fost un intelectual, un om citit, învățat, avea un discurs frumos. Transmit condoleanțe familiei îndoliate!”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Click!.

Ce spune Gheorghe Turda despre petrecerile organizate de Nicolae Ceaușescu

Gheorghe Turda a fost fără doar și poate unul dintre artiștii preferați a lui . Nelipsit de la petrecerile organizate de acesta, solistul de muzică populară își aduce aminte că aniversările sale erau adevărate concerte, la care performau numeroși cântăreți.

„Foarte mulți artiști cântau la ziua de naștere a lui Nicolae Ceușescu, chemau și tenori, și soliști de muzică ușoară, de romanțe, eram câțiva preferați, eu, Ștefania Rareș, Cleopatra Melidoneanu. Îi plăceau toate genurile, muzica populară, ușoară și clasică.

Când intram în salonul de protocol, unde era serbat Tovarășu, nu ne căuta nimeni la ușă, prin buzunare, eram de încredere. Erau mici inspecții, dar fără control corporal, ca să ne caute de cine știe ce, cum e prin străinătate. Nicolae Ceaușescu nu se temea de noi, artiștii”, a mai povestit Gheorghe Turda, exclusiv pentru .

Cum erau tratați artiștii la petrecerile date de Nicolau Ceaușescu

Cât despre ceea ce se servea la evenimentele organizate de Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Turda menționează că mâncarea nu era deloc sofisticată, reflectând tradiția gastronică românească.

„De ziua lui, la petreceri, se servea mâncare normală, adică aperitive, friptură cu cartofi prăjiți, salată de roșii, tort, nimic exagerat. Nicidecum nu cerea somon sau icre negre. Nu s-a hazardat niciodată în meniuri sofisticate, ci românești. Iar noi, artiștii, aveam un loc la mese, mâncam și noi tot ce mâncau și ei, tot asta ne puneau și nouă în farfurie.

Chiar am fost atent și plăcut surprins să constat că ne trata la fel ca pe ceilalți invitați, nume grele din lumea politică a acelor vremuri”.

Ce președinte al României evita să invite artiști la petreceri

Nu la fel de petrecăreț ca Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu a fost . Chiar și dacă organiza evenimente, acestea nu erau la fel de grandioase ca la predecesorii săi, iar atmosfera nu era antrenată de artiști.

„Dintre toți politicienii României cel mai rece și mai distant mi s-a părut Emil Constantinescu, nu invita artiști la petreceri”, a mai menționat Gheorghe Turda.

