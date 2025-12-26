B1 Inregistrari!
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind

Selen Osmanoglu
26 dec. 2025, 13:18
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Victima, găsită inconștientă pe stradă
  2. Conflict pornit dintr-un motiv halucinant
  3. Doi agresori, unul minor
  4. Agresorul principal, reținut

Un incident violent a avut loc în Ajunul Crăciunului, în orașul Huedin, județul Cluj. Un bărbat de 44 de ani a fost bătut crunt în plină stradă și lăsat inconștient, după ce ar fi greșit versurile unui colind. Agresorii sunt doi tineri din județul Sălaj, unul dintre ei minor.

Victima, găsită inconștientă pe stradă

Poliția a fost alertată printr-un apel la 112, în seara de 24 decembrie, în jurul orei 18:00. Apelantul a semnalat prezența unei persoane căzute la pământ, inconștiente, pe strada Fildului din Huedin, scrie Adevărul.

La fața locului, polițiștii au găsit un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Sălaj, care prezenta leziuni grave la nivelul capului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Conflict pornit dintr-un motiv halucinant

Agresiunea ar fi pornit de la un conflict spontan între membri ai aceluiași grup de colindători. Totul ar fi degenerat după ce victima ar fi greșit versurile unui colind.

În urma altercației, bărbatul ar fi fost lovit în repetate rânduri în cap cu o bâtă, obiect folosit inițial ca recuzită în timpul colindelor.

Doi agresori, unul minor

Anchetatorii au stabilit că principalul agresor este un tânăr de 23 de ani, din județul Sălaj, care l-ar fi lovit pe bărbat cu un obiect contondent. În conflict ar fi intervenit și un minor de 17 ani, tot din Sălaj, care ar fi exercitat, la rândul său, acte de violență asupra victimei.

„Pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, aplicându-i mai multe lovituri cu un obiect contondent. În conflict a intervenit și un minor de 17 ani”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Agresorul principal, reținut

Tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului, pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Urmează să fie stabilite toate circumstanțele producerii incidentului și să fie dispuse măsurile legale care se impun.

