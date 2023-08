Un bărbat acuză angajații unui aqua park că refuză accesul romilor: „Uitați-vă, fac ură de rasă!” / Ce spune administratorul complexului (VIDEO)

Un bărbat acuză angajații Amazonia Aqua Park din Timișoara de Acesta a susținut că lui, familiei sale, dar și altor persoane li s-a refuzat accesul deoarece sunt de etnie romă. Un reprezentant al complexului a declarat, pentru , că li se refuză accesul doar persoanelor care au un comportament inadecvat sau care nu prezintă la recepție echipamentul de piscină.

Angajații Amazonia Aqua Park din Timișoara, acuzați de discriminare

„Suntem la Amazonia și au zis că n-avem voie să intrăm că așa au ei reguli. Regula e țiganii nu au voie. Am venit cu copiii, am venit din Anglia și ne-au zis că nu avem voie, că am fost selectați. Uitați-vă, fac ! Și Hitler ne-a selectat!”, spune bărbatul, într-o filmare postată pe Facebook.

El i-a întrebat de mai multe ori pe paznici de ce el și ceilalți nu sunt lăsați să intre. Unul dintre paznici i-a arătat panoul cu regulamentul, unde scrie că administrația piscinei are dreptul de a-și selecta clientela. Paznicul i-a spus apoi bărbatului că vorbește urât și că nu are echipament pentru piscină. În replică, omul i-a spus că au echipament și bani, deci ar trebui lăsați să intre.

Cum se apără Amazonia Aqua Park

Un reprezentant al Amazonia Aqua Park a susținut, pentru G4Media, că nu e vorba de nicio discriminare, dar pur și simplu nu sunt lăsate persoanele care au un comportament inadecvat.

„Sunt multe persoane de etnie romă înăuntru, trebuie să respecte niște reguli. Intră îmbrăcați în apă, trebuie să arate la recepție că au echipament. Ei încep să înjure, păi în cazul ăsta nu îi vrem. Au un comportament necorespunzător. Cel mai des ni se întâmplă în august, când vin de pe afară”, a spus administratorul complexului.