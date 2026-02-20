B1 Inregistrari!
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartament. Ce mesaje au fost găsite pe pereți

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 14:28
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartament. Ce mesaje au fost găsite pe pereți
Anchetă a Poliției. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Descoperirea tragediei
  2. Ancheta autorităților
  3. Ce urmează

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartamentul său din Sectorul 5 al Capitalei, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia și pentru a verifica toate ipotezele posibile, inclusiv sinuciderea sau o eventuală implicare a altor persoane.

Descoperirea tragediei

Incidentul a fost semnalat după ora 20:00, când tatăl victimei a încercat să ia legătura cu fiul său, fără să primească răspuns. Îngrijorat că nu poate lua legătura, bărbatul s-a deplasat la apartamentul fiului său, situat în Sectorul 5. La sosire, a constatat că ușa locuinței era încuiată și nimeni nu răspundea. Întrucât nu a putut intra, a fost nevoit să spargă ușa pentru a verifica ce s-a întâmplat, conform Știrile ProTv.

Ajuns în sufragerie, tatăl și-a găsit fiul carbonizat. În aceeași cameră, surse apropiate anchetei spun că ar fi fost găsită o sticlă cu lichid inflamabil, iar pe pereți ar fi fost mesaje de adio. Trupul bărbatului a fost descoperit după ce incendiul se stinsese, autoritățile intervenind prompt pentru evaluarea situației.

Ancheta autorităților

La fața locului au sosit echipaje de poliție, pompieri și criminaliști, care au început cercetările pentru moarte suspectă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar nu exclud nici ipoteza sinuciderii sau a altor circumstanțe care ar fi putut duce la deces.

Vecinii spun că nu au observat nimic neobișnuit în timpul zilei și îl descriu pe bărbat ca pe o persoană liniștită, care nu crea probleme comunității. Incidentul a șocat întreaga zonă, iar autoritățile fac eforturi pentru a strânge toate probele necesare clarificării cazului.

Ce urmează

Anchetatorii continuă cercetările sub supravegherea autorităților competente și iau în calcul toate variantele posibile. Cercetările vor include examinarea apartamentului, a obiectelor găsite în încăpere și audierea rudelor și vecinilor pentru a clarifica împrejurările morții bărbatului.

Autoritățile recomandă populației să rămână vigilenți și să semnaleze orice informații care ar putea ajuta la anchetă. În paralel, specialiștii în criminalistică evaluează starea apartamentului și a elementelor de risc pentru a determina cauza exactă a incendiului și modul în care acesta a dus la moartea bărbatului.

