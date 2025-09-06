B1 Inregistrari!
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 11:30
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

O minoră din Feldioara, Brașov, a fost găsită de polițiști în Suceava, în locuința unui tânăr de 24 de ani. Bărbatul avea emis un ordin de protecție provizoriu.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Individul, arestat

Ce s-a întâmplat

Dispariția minorei de 14 ani, din Brașov, a fost sesizată la Poliție, la data de 28 august. Aceasta a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

După o săptămână de cercetări, la data de 4 septembrie, minora a fost depistată în locuinţa tânărului din Suceava, unde ar fi fost sechestrată de acesta.

Cercetările poliţiştilor au fost îngreunate de faptul că, la plecare, adolescenta îşi lăsase acasă telefonul mobil. Astfel, nu a putut fi localizată.

Individul, arestat

„Au fost dispuse activităţi de căutare în zonele frecventate şi în arealul acestora, precum şi de dare în atenţie, inclusiv pe raza judeţului Suceava, unde minora a mai fost identificată în trecut”, a transmis IPJ Brașov, conform Adevărul.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un tânăr, în vârsta de 24 de ani, din municipiul Suceava, pe care minora l-ar fi cunoscut în trecut şi împotriva căruia era emis un ordin de protecţie provizoriu valabil, cu obligaţia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, ar fi interacţionat cu minora la domiciliul său, deşi avea obligaţia de a nu se apropia de aceasta, interzicându-i ulterior să părăsească imobilul”, a adăugat IPJ Braşov.

Acum, tânărul de 24 de ani este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie, lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe.

