Un bărbat din Vâlcea a fost arestat preventiv după ce a reușit să golească ale mai multor persoane, cauzând un prejudiciu de aproape 170.000 de lei.

Cum a reușit un bărbat din Vâlcea să fure datele cardurilor bancare

Acesta este cercetat pentru infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor informatice, după ce a accesat ilegal datele bancare ale victimelor sale. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au stabilit că suspectul a efectuat peste 130 de operațiuni bancare.

Anchetatorii au stabilit că inculpatul folosea o metodă de tip phishing, trimițând victimelor mesaje SMS care conțineau un link fals. Mesajul părea să provină din partea unei firme de curierat și solicita destinatarilor să completeze adresa de livrare și datele cardului bancar pentru a primi un colet. Odată intrat în posesia datelor, suspectul a accesat sistemele informatice ale băncilor și a retras sumele de bani.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 24.12.2025 – 15.02.2026, a utilizat, fără drept, datele cardurilor bancare ataşate unor conturi bancare deschise la diferite instituţii bancare pe numele persoanelor vătămate şi a efectuat mai multe operaţiuni financiare frauduloase, în valoare totală de 168.498,23 lei, împrejurare în care a accesat în mod ilegal sistemul informatic al societăţilor bancare care găzduiesc conturile bancare ale persoanelor vătămate”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Ce măsuri legale s-au luat împotriva acestui individului

Magistrații au decis arestarea preventivă a suspectului. Acesta este acuzat de 133 de acte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată. Din totalul materiale reținute de procurori, cinci au rămas în forma tentativei, restul fiind finalizate prin retragerea banilor din conturile victimelor, scrie .