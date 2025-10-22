Chloe Sutton, o mamă căsătorită este acuzată că a falsificat fizicul puternic al copilului ei de 19 luni, un bebeluș de 15 kilograme, cu pentru a atrage atenția oamenilor. Femeia jură că nu este adevărat.

„Doar un copil mare”

Femeia a fost acuzată că modifică tot conținutul cu fiul ei pentru a părea masiv. În realitate, ea zice că fiul ei este „doar un copil mare”.

„Există o mulțime de oameni care cred că este AI – nu este AI”, a jurat Sutton, în vârstă de 25 de ani, din Australia, în fața unei audiențe digitale de peste 8,1 milioane. „Acesta este fiul meu. Este doar un copil mare”, a mărturisit femeia, conform

Pentru a se convinge, internauții au cerut diverse video-uri pe care femeia le-a livrat, însă scepticismul celor din spatele ecranelor a rămas.

Nu este un caz singular

Copilul lui Chloe Sutton nu este singurul cu acest aspect. Un caz similar a avut loc recent. Maci Mugele, o tânără de 21 de ani, mamă a unui copil, a fost acuzată de abuz asupra copiilor, din cauza greutății masive a fiului ei, Gunner.

Gunner a fost născut la doar 2,7 kilograme, însă a crescut treptat. A înclinat rapid balanța la 10 kilograme până în luna a patra. Aceasta este greutatea medie pentru un băiețel la 11 luni, potrivit rapoartelor.

Un alt caz îl reprezintă cel al Alexei Priego, mama lui Kason. Atunci când băiatul a împlinit 11 luni, cântărea aproximativ 13 kilograme.

„Oamenii mă opresc pe stradă să-mi spună cât de drăguț este”, a declarat Priego, în vârstă de 31 de ani. „Apoi îi întreabă vârsta și fălcile le cad”, a adăugat ea.

Internații nu cred

În ciuda dovezilor și videoclipurilor din mediul online nu cred că sunt posibile aceste lucruri.

Mulți dintre critici lasă comentarii, precum: „Cu siguranță există o inteligență artificială implicată, cu acest copil mare!”, „Te-a născut?”, „Asta e AI, nu?”, „Îl hrănești sau te hrănește el pe tine?” etc.