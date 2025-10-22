B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară

Adrian Teampău
22 oct. 2025, 23:11
Foto: Unian
Cuprins
  1. Generalul Valerii Zalujnîi, avertisment pentru Europa
  2. Europa mai are timp să se pregătească
  3. Generalul Valerii Zalujnîi avertizează că UE trebuie să ia inițiativa
  4. Ucraina, partener esențial în reformarea apărării europene

Generalul Valerii Zalujnîi susține că războaiele viitorului vor fi purtate de sisteme autonome, roboți și inteligență artificială. Fostul șef al armatei ucrainene a descris o nouă doctrină militară bazată pe tehnologie.

Generalul Valerii Zalujnîi, avertisment pentru Europa

Europa riscă să-și compromită viitoarea autonomie strategică dacă nu va lua decizii dificile în domeniul apărării. Avertismentul vine din partea fostului comandant al armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnîi. Într-un articol publicat de Eastern Flank Institute, el prevede apariția unei doctrine militare noi.

Potrivit spuselor sale, armatele viitorului vor fi formate din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială. Iar transformarea se va produce mai repede decât ar fi de așteptat, până în 2030.

„Aceste forțe vor combina tehnologia avansată cu experiența acumulată și cu doctrinele existente, iar cel mai important este că vor putea scala aceste capabilități la nivelul necesar”, a relatat fostul șef al Statului Major General al Ucrainei, conform euromaidanpress.com.

Europa mai are timp să se pregătească

Generalul Valerii Zalujnîi susține că amânarea deciziilor nepopulare, în favoarea confortului politic și a promisiunilor populiste duce la eșec în caz de război. El avertizează că o astfelde atitudine poate fi observată și în rândul actualilor lideri politici europeni. În acest context, a precizat, ucrainenii luptă pentru propria supraviețuire și, totodată, câștigă timp pentru vecinii europeni.

„Accelerarea pregătirii instituționale în domeniul apărării, într-o societate democratică, necesită un dialog cu publicul. Întrebarea este: cine va iniția acest dialog primul – guvernele europene sau armata rusă?”, afirmă Zalujnîi.

În acest context, deși au existat numeroase dezbateri, în Ucraina și în Europa, până acum a fost elaborat un singur document strategic comun. Este vorba despre „Cartea Albă Europeană pentru Apărare: Pregătire până în 2030”. Documentul evidențiază nevoia unei autonomii strategice europene în raport cu Statele Unite. În opinia lui Zalujnîi, fondurile alocate pentru atingerea obiectivelor propuse insuficiente.

Generalul Valerii Zalujnîi avertizează că UE trebuie să ia inițiativa

Fostul șef al armatei ucrainene se întreabă în ce măsură liderii europeni sunt dispuși să acorde prioritate apărării. Aceasta în condițiile în care cheltuielile ar putea duce la o reducere a niveluluid de trai. Generalul Valerii Zalujnîi a arătat că peste 60% din achizițiile europene de armament sunt realizate în Statele Unite. Construcția UE s-a bazat pe ideea de pace și stabilitate, garantată de protecția oferită de NATO și Washington.

„UE nu dispune încă de mecanisme clare de obligativitate. Prin urmare, punerea în aplicare a propunerilor din Cartea Albă se bazează mai degrabă pe motivație și încurajare decât pe angajamente ferme”, a mai transmis Zalujnîi.

În termeni practici, securitatea europeană va continua să depindă de Statele Unite, chiar dacă la nivel declarativ statele europene sunt dispuse să-și asume o mai mare responsabilitate. Documentul strategic european, avertizează el, nu prevede în mod explicit crearea unor structuri militare comune în cadrul UE. Pentru a construi capabilități militare europene, generalul Valerii Zalujnîi propune mai multe direcții de acțiune integrată:

  • dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor de vârf;
  • reformarea industriei de apărare, prin programe de stat riguroase;
  • revizuirea sistemelor logistice și de achiziții pentru a răspunde noilor cerințe;
  • coordonarea între procesele de pe câmpul de luptă și cele instituționale, pentru atingerea obiectivelor politice;
  • reformarea structurilor forțelor de apărare;
  • elaborarea de noi doctrine de instruire și desfășurare a capacităților de apărare.

Ucraina, partener esențial în reformarea apărării europene

În final, generalul Valerii Zalujnîi afirmă că, în ciuda vulnerabilităților, colaborarea dintre UE și Ucraina poate contribui la accelerarea reformelor în domeniul apărării.

„Ucraina poate împărtăși nu doar suferința sa, ci și experiența unică a războiului modern. Aceasta ar putea sprijini Uniunea Europeană în îmbunătățirea strategiilor sale de apărare, dincolo de simpla cooperare industrială”, concluzionează generalul Valerii Zalujnîi.

