Un proprietar a stârnit discuții aprinse după ce i-a cerut chiriașului să scoată toate aparatele din când nu le folosește. Acesta a susținut că dispozitivele lăsate în priză consumă energie inutil. Situația a ajuns rapid în atenția oamenilor de pe internet. Surprinzător pentru mulți, numeroși utilizatori i-au dat dreptate proprietarului.

Este normal ca proprietarul să ceară scoaterea electrocasnicelor din priză

Un chiriaș confuz a declanșat o dezbatere intensă pe . Totul a început după o inspecție recentă în apartamentul în care locuiește. După verificare, acesta a primit un e-mail din partea proprietarului. În mesaj, i se atrăgea atenția că mai multe electrocasnice mici erau lăsate în priză, deși nu erau utilizate.

Proprietarul susținea că aparatele ar trebui deconectate pentru siguranță. El a menționat și faptul că astfel s-ar evita consumul inutil de energie. În e-mail se preciza că sunt atașate și fotografii realizate în timpul inspecției. Surprins de situație, chiriașul a decis să împărtășească experiența pe Reddit. Acesta i-a întrebat pe utilizatori: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”.

Bărbatul a mai precizat că utilitățile nu sunt incluse în chirie și că în contract nu există nicio regulă care să impună scoaterea electrocasnicelor din priză.

Ce spun utilizatorii despre obiceiul de a scoate electrocasnicele din priză

Discuția a prins rapid amploare pe Reddit, iar subiectul pare să fi atins o coardă sensibilă pentru mulți . Peste 4.000 de persoane și-au spus părerea în comentarii, iar surpriza a fost că majoritatea au fost de acord cu solicitarea proprietarului. Un utilizator a povestit că își scoate prăjitorul de pâine din priză. El spune că a fost învățat că acest aparat poate reprezenta un risc de incendiu, chiar dacă această idee vine încă din anii ’80.

Un bărbat a explicat că în casa lui prăjitorul de pâine este scos din priză pentru că soția sa nu suportă dezordinea: „Nu înțeleg de ce le-ar păsa dacă plătești pentru curent. Ai putea lua un contor și să demonstrezi că costă cam 2 dolari pe lună să lași toate aceste electrocasnice mici conectate.” Un alt utilizator a intervenit spunând că nu are suficient spațiu pe blat: „Îmi scot din priză friteuza cu aer după fiecare utilizare”.

În discuție a intervenit chiar și un pompier cu experiență. Acesta a spus că a învățat să scoată din priză aproape orice aparat care nu trebuie să rămână alimentat permanent.

„Tatăl vitreg a fost electrician, iar mai mulți prieteni de liceu au devenit pompieri. Toți m-au învățat că orice are un element de încălzire ar trebui scos din priză atunci când nu este folosit. Acest lucru a fost menționat și în polița noastră de asigurare a locuinței. Este un obicei bun de dobândit, deoarece este mult, mult mai sigur”, a mai comentat o persoană.