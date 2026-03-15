B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară

Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 19:24
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Este normal ca proprietarul să ceară scoaterea electrocasnicelor din priză
  2. Ce spun utilizatorii despre obiceiul de a scoate electrocasnicele din priză

Un proprietar a stârnit discuții aprinse după ce i-a cerut chiriașului să scoată toate aparatele din priză când nu le folosește. Acesta a susținut că dispozitivele lăsate în priză consumă energie inutil. Situația a ajuns rapid în atenția oamenilor de pe internet. Surprinzător pentru mulți, numeroși utilizatori i-au dat dreptate proprietarului.

Este normal ca proprietarul să ceară scoaterea electrocasnicelor din priză

Un chiriaș confuz a declanșat o dezbatere intensă pe forumul r/mildlyinfuriating de pe Reddit. Totul a început după o inspecție recentă în apartamentul în care locuiește. După verificare, acesta a primit un e-mail din partea proprietarului. În mesaj, i se atrăgea atenția că mai multe electrocasnice mici erau lăsate în priză, deși nu erau utilizate.

Proprietarul susținea că aparatele ar trebui deconectate pentru siguranță. El a menționat și faptul că astfel s-ar evita consumul inutil de energie. În e-mail se preciza că sunt atașate și fotografii realizate în timpul inspecției. Surprins de situație, chiriașul a decis să împărtășească experiența pe Reddit. Acesta i-a întrebat pe utilizatori: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”.

Bărbatul a mai precizat că utilitățile nu sunt incluse în chirie și că în contract nu există nicio regulă care să impună scoaterea electrocasnicelor din priză.

Ce spun utilizatorii despre obiceiul de a scoate electrocasnicele din priză

Discuția a prins rapid amploare pe Reddit, iar subiectul pare să fi atins o coardă sensibilă pentru mulți utilizatori. Peste 4.000 de persoane și-au spus părerea în comentarii, iar surpriza a fost că majoritatea au fost de acord cu solicitarea proprietarului. Un utilizator a povestit că își scoate prăjitorul de pâine din priză. El spune că a fost învățat că acest aparat poate reprezenta un risc de incendiu, chiar dacă această idee vine încă din anii ’80.

Un bărbat a explicat că în casa lui prăjitorul de pâine este scos din priză pentru că soția sa nu suportă dezordinea: „Nu înțeleg de ce le-ar păsa dacă plătești pentru curent. Ai putea lua un contor și să demonstrezi că costă cam 2 dolari pe lună să lași toate aceste electrocasnice mici conectate.” Un alt utilizator a intervenit spunând că nu are suficient spațiu pe blat: „Îmi scot din priză friteuza cu aer după fiecare utilizare”.

În discuție a intervenit chiar și un pompier cu experiență. Acesta a spus că a învățat să scoată din priză aproape orice aparat care nu trebuie să rămână alimentat permanent.

„Tatăl vitreg a fost electrician, iar mai mulți prieteni de liceu au devenit pompieri. Toți m-au învățat că orice are un element de încălzire ar trebui scos din priză atunci când nu este folosit. Acest lucru a fost menționat și în polița noastră de asigurare a locuinței. Este un obicei bun de dobândit, deoarece este mult, mult mai sigur”, a mai comentat o persoană.

Tags:
Ultima oră
18:33 - Situație alarmantă pe Nistru! Unda de poluare cu petrol avansează, iar Chișinăul declară stare de alertă
17:43 - Primele trei avioane cisternă americane au ajuns în România. Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA au pornit războiul crezând că nu vor avea nevoie de aliați”
17:10 - O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”
16:51 - Papa Leon intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul transmis liderilor lumii: „Încetați focul!”
16:26 - Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
15:47 - Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
15:16 - Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
14:35 - Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
13:49 - Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
13:16 - Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe