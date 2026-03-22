Un deținut de la Penitenciarul Focșani a fost găsit mort, sâmbătă noaptea, după ce s-ar fi spânzurat în apropierea locului de muncă, el ispășindu-și pedeapsa în regim deschis.

Un deținut s-a spânzurat în Penitenciarul Focșani

„În data de 21.03.2026, la ora 22:15, o persoană privată de libertate, repartizată la muncă de noapte la decantor, fără supraveghere, fiind încadrat în regim deschis, a fost găsită spânzurată în apropierea locului de muncă.

A fost anunțat de îndată asistentul medical de serviciu, care a început manevrele de resuscitare. La ora 22:20 a fost apelat serviciul unic de urgență 112, iar la ora 22:36, aceștia au sosit în unitate. La ora 22:38 a fost constatat decesul”, a declarat Laura Stoian, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Focșani, pentru .

Reprezentanții închisorii au mai precizat că nu au existat semne care să indice un risc de suicid.

Deținutul participa la activități de prevenire a criminalității în școli

Bărbatul ispășea o condamnare de cinci ani și opt luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și era un deținut model: era implicat în programe de reintegrare și participa des la activități socio-educative de prevenire a și licee. Luna aceasta, fusese propus pentru recompensare cu permisiunea de ieșire din penitenciar.

Deținutul avea o relație bună cu familia și urma să fie discutat în comisia de liberare condiționată în iulie.

Familia bărbatului a fost anunțată. Poliția și Parchetul au deschis o anchetă. De asemenea, va fi declanșată o anchetă internă și la nivelul penitenciarului.