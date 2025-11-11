B1 Inregistrari!
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat

Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat

11 nov. 2025, 20:16
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Când a avut loc incidentul din Cluj
  2. Cum a fost sancționat elevul care și-a împușcat colega

Caz șocant la o școală din Cluj. Un tânăr de 14 ani și-a împușcat cu o armă de tip airsoft, din greșeală, colega. 

Când a avut loc incidentul din Cluj

Incidentul petrecut într-un liceu din Cluj, unde un băiat de 14 ani și-a împușcat o colegă cu o armă de tip airsoft, a avut loc joi, pe 6 noiembrie. Victima ar fi fost lovită în zona feței, din greșeală, în timp ce adolescentul le arăta arma colegilor.

„Din primele informații, minorul ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării acesteia, din neatenție, o bilă din plastic ar fi fost proiectată în zona feței unei colege”, a informat Poliția, potrivit Actual de Cluj.

Eleva a fost supusă unui control din partea personalului medical al liceului, dar nu a solicitat îngrijiri medicale ulterioare. Părinții elevei au decis să nu depună plângere penală împotriva elevului care le-a lovit fiica.

Cum a fost sancționat elevul care și-a împușcat colega

Arma elevului a fost ridicată de polițiști, fiind supusă verificării. De asemenea, tânărul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.000 de lei.

Conform legii, replicile de arme de tip airsoft sunt neletale și pot fi deținute legal doar de persoane adulte, în condiții speciale. Cu toate acestea, folosirea lor în locuri publice, cum sunt școlile, este strict interzisă. Pot fi folosite exclusiv în spații dedicate activităților recreative de tip airsoft sau paintball, respectându-se o serie de reguli clare de siguranță.

Polițiștii reinteresează faptul că introducerea în școli a unor obiecte care pot duce la vătămarea corporală a colegilor sau personalului este strict interzisă. Din această categorie de obiecte fac parte: arme sau replici de arme, obiecte tăietoare, contondente sau alte bunuri similare.

„Astfel de gesturi pot avea consecințe nu doar legale, ci și emoționale asupra copiilor implicați, putând genera teamă, stres sau disconfort în rândul colegilor”, a transmis Poliția.

