B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei

Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei

B1.ro
08 nov. 2025, 00:08
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Mariana Moculescu. Sursa foto: Captură video - TERRA1 TV / YouTube
Cuprins
  1. Ce urmărește Mariana Moculescu să obțină de la Nidia
  3. De ce lege s-a legat Mariana Moculescu atunci când a dat-o în judecată pe Nidia
  4. Cum a comentat Mariana Moculescu situația critică în care se află Horia Moculescu

Mariana Moculescu a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta. În timp ce fostul său soț, al cărui nume încă îl poartă, Horia Moculescu, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu a intentat un proces împotriva fiicei lor, Nidia.

Ce urmărește Mariana Moculescu să obțină de la Nidia

Procesul intentat de Mariana Moculescu împotriva fiicei ei are scopul de a-i cere acesteia o pensie de întreținere.

„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații. Când un copil uită de mama lui, mama nu se răzbună. Mama doar își cere dreptul de a exista cu demnitate. Uneori, dreptatea nu se cere pentru a câștiga, ci pentru ca sufletul să nu mai tacă!”, a scris Mariana Moculescu pe Facebook.

Mariana Moculescu nu a făcut un secret din faptul că se descurcă greu cu banii. În trecut, fosta soție a compozitorului a fost cât pe ce să fie dată afară din apartamentul în care stă în chirie. Atunci, a făcut un apel public la oameni, pentru a-și putea acoperi cheltuieleli. Acum însă, a decis să recurgă la sprijinul fiicei ei, dar nu oricum, ci acționând-o în instanță.

De ce lege s-a legat Mariana Moculescu atunci când a dat-o în judecată pe Nidia

Potrivit legislației din România, părinții afați în dificultate financiară sau medicală pot să le ceară copiilor lor o pensie de întreținere, în cazul în care, bineînțeles, aceștia își permit să achite una. să ceară ajutor copiilor, în cazul în care aceștia au posibilitatea de a oferi sprijin.

Cum a comentat Mariana Moculescu situația critică în care se află Horia Moculescu

În urmă cu doar câteva zile, Horia Moculescu a fost internat de urgență. Vârsta înaintată și problemele de sănătate pe care le are au îngreunat misiunea medicilor de a-l stabiliza. În ciuda gravității situației, Mariana Moculescu nu pare deloc îngrijorată. Femeia este de părere că fostul ei soț va mai trăi „mult și bine” și crede că perioada grea pe care o traversează este în totalitate cauzată de el însuși.

„Să nu se mai agite atâta lume de grija lui, că mai are de trăit mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Așa e bătrânețea. El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi.

Fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. El fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am umplut țigara cu muguri de zambilă. Zic: «Vezi cum sfârâie florile când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi când fumezi». S-a speriat și mi-a dat dreptate”, a spus Mariana Moculescu pentru Click!.

Tags:
Citește și...
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Monden
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Monden
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Monden
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Andrei Bănuță, destăinuiri despre relația pe care o are cu Teo Trandafir: „Îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”
Monden
Andrei Bănuță, destăinuiri despre relația pe care o are cu Teo Trandafir: „Îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”
Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
Monden
Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
Monden
Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
Monden
Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
Vedetele, în febra cumpărăturilor de Black Friday! Cine comandă, cine se abține?
Monden
Vedetele, în febra cumpărăturilor de Black Friday! Cine comandă, cine se abține?
Theo Rose, mărturisiri neașteptate despre viața de familie: „La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine”
Monden
Theo Rose, mărturisiri neașteptate despre viața de familie: „La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine”
Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
Monden
Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
Ultima oră
00:04 - Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
23:56 - Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
23:43 - Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
23:38 - Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
23:08 - Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
23:01 - Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
22:56 - Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
22:34 - Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
22:20 - Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
22:14 - Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)