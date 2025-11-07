Mariana Moculescu a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta. În timp ce fostul său soț, al cărui nume încă îl poartă, Horia Moculescu, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu a intentat un proces împotriva fiicei lor, Nidia.

Ce urmărește Mariana Moculescu să obțină de la Nidia

Procesul intentat de Mariana Moculescu împotriva fiicei ei are scopul de a-i cere acesteia o pensie de întreținere.

„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații. Când un copil uită de mama lui, mama nu se răzbună. Mama doar își cere dreptul de a exista cu demnitate. Uneori, dreptatea nu se cere pentru a câștiga, ci pentru ca sufletul să nu mai tacă!”, a scris Mariana Moculescu pe .

Mariana Moculescu nu a făcut un secret din faptul că se descurcă greu cu banii. În trecut, fosta soție a compozitorului a fost cât pe ce să fie dată afară din apartamentul în care stă în chirie. Atunci, a făcut un apel public la oameni, pentru a-și putea acoperi cheltuieleli. Acum însă, a decis să recurgă la sprijinul fiicei ei, dar nu oricum, ci acționând-o în instanță.

De ce lege s-a legat Mariana Moculescu atunci când a dat-o în judecată pe Nidia

Potrivit legislației din România, afați în dificultate financiară sau medicală pot să le ceară copiilor lor o pensie de întreținere, în cazul în care, bineînțeles, aceștia își permit să achite una. să ceară ajutor copiilor, în cazul în care aceștia au posibilitatea de a oferi sprijin.

Cum a comentat Mariana Moculescu situația critică în care se află Horia Moculescu