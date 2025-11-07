Mariana Moculescu a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta. În timp ce fostul său soț, al cărui nume încă îl poartă, Horia Moculescu, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu a intentat un proces împotriva fiicei lor, Nidia.
Procesul intentat de Mariana Moculescu împotriva fiicei ei are scopul de a-i cere acesteia o pensie de întreținere.
„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații. Când un copil uită de mama lui, mama nu se răzbună. Mama doar își cere dreptul de a exista cu demnitate. Uneori, dreptatea nu se cere pentru a câștiga, ci pentru ca sufletul să nu mai tacă!”, a scris Mariana Moculescu pe Facebook.
Mariana Moculescu nu a făcut un secret din faptul că se descurcă greu cu banii. În trecut, fosta soție a compozitorului a fost cât pe ce să fie dată afară din apartamentul în care stă în chirie. Atunci, a făcut un apel public la oameni, pentru a-și putea acoperi cheltuieleli. Acum însă, a decis să recurgă la sprijinul fiicei ei, dar nu oricum, ci acționând-o în instanță.
Potrivit legislației din România, părinții afați în dificultate financiară sau medicală pot să le ceară copiilor lor o pensie de întreținere, în cazul în care, bineînțeles, aceștia își permit să achite una. să ceară ajutor copiilor, în cazul în care aceștia au posibilitatea de a oferi sprijin.
„Să nu se mai agite atâta lume de grija lui, că mai are de trăit mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Așa e bătrânețea. El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi.
Fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. El fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am umplut țigara cu muguri de zambilă. Zic: «Vezi cum sfârâie florile când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi când fumezi». S-a speriat și mi-a dat dreptate”, a spus Mariana Moculescu pentru Click!.