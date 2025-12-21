Un fost membru al CSM a reacționat tranșant la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Acesta critică demersul de a organiza un referendum pe tema justiției. Într-o postare pe Facebook, a catalogat ideea drept o adevărată nebunie politică.

Ce spune Adrian Toni Neacșu despre inițiativa lui Nicușor Dan

Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, a reacționat dur după anunţul lui Nicuşor Dan. Acesta vrea să organizeze, în ianuarie, un referendum în rândul magistraţilor, pe tema rolului CSM.

El subliniază că preşedintele României nu are atribuţii pentru a convoca un referendum în domeniul justiţiei. De asemenea, afirmă că şeful statului nu are nici posibilitatea de a demite Consiliul Superior al Magistraturii.

„Când să-l laud și eu pe Nicușor Dan (și am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna!

Președintele României nu poate face referendum în justiție și nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii.

E nebunia unui dictatoraș de operetă care și-a uitat pastilele”, se arată în .

Potrivit acesuia, „președintele CSM are chiar astăzi obligația să sesizeze Curtea Constituțională cu soluționarea conflictului creat prin aceste declarații de intenții.”

„CSM este autoritate constituțională, parte a autorității judecătorești, garantul independenței justiției și total independent față de amestecul puterii executive”, a mai precizat Adrian Toni Neacşu.

Cum justifică Nicușor Dan referendumul adresat magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că, în luna ianuarie, adresat corpului magistraților. El susține că vrea o poziție clară din partea sistemului judiciar privind rolul și comportamentul CSM.

Șeful statului susține că numeroase sesizări primite de la magistrați indică existența unei categorii de membri ai CSM și de conducători ai instanțelor care ar acționa în interes propriu. Mai mult, activitatea profesională a magistraților ar depinde, potrivit acestuia, de deciziile adesea discreționare ale acestui grup de influență din sistem.