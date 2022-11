Ce a scris o publicaţie a MAPN despre noul ministru al Apărării: „Nici un militar n-o să mai aibă scuză să nu vorbească engleză și încă cu accent anglo-saxon”

În fruntea armatei a fost numit un fost profesor de engleză, motiv pentru care „nici un militar n-o să mai aibă scuză să nu vorbească engleză și încă un accent anglo-saxon”, potrivit unei postări pe Facebook a Observatorului Militar.

„Observatorul Militar” este săptămânalul Ministerului Apărării Naţionale. Apărut în 1859, ziarul s-a înscris în tradiția publicațiilor militare din toată lumea. „Observatorul” face parte din trustul de presă al MApN, alături de emisiunea ProPatria, publicații dedicate veteranilor și alte producții media.

A apărut noul număr din Observatorul Militar

Luni, 2 octombrie 2022, „Observatorul Militar” a anunțat apariția numărului 43 din acest an. Textul de pe Facebook care promovează ediția tipărită începe astfel: „Good morning! How are you today? Feeling like a leader?”, potrivit .

Apoi, textul continuă: „Cu un fost profesor de limba engleză la comandă, în curând niciun militar n-o să mai aibă scuză să nu vorbească engleză și încă cu accent anglo-saxon. La asta ajută, desigur, și la care participăm sau diversele proiecte din educație în care sunt angrenate instituții de învățământ din armată. Totul în cele, încă, 24 de pagini ale „Observatorului militar”; azi, nr. 43. Citiți, ca să știți!”.

Cine este fostul profesor de engleză numit în fruntea armatei?

Referința „fost profesor de limba engleză la comandă” a publicației oficiale a MApN este la Angel Tîlvăr. Politician PSD cu vechime, Tîlvar, în vârstă de 60 de ani, a depus luni, 31 octombrie, jurământul în calitate de ministru al apărării.

Reacția publicației MApN, în care spune că, de acum, va vorbi engleză „și încă cu accent anglo-saxon”, a venit la nici 48 de ore de la momentul învestirii noului ministru la Palatul Cotroceni.