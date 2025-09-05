Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia

Un băiețel de 6 ani a fost luat din şi dus în de propriul tată, fost soldat american. Mama copilului spune că acesta a fost răpit, în timp ce tatăl spune că este vorba de o decizie judecătorească.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Care a fost planul bărbatului

Incidentul a avut loc vara trecută și a fost surprins de camerele de supraveghere. În scenele filmate, bărbatul a fost surprins cum îl ia pe copil în braţe şi fuge, în timp ce mama aleargă după ei.

Tatăl ar fi apelat la o agenţie de detectivi particulari, iar întreaga operațiune ar fi fost extrem de costisitoare.

Planul a inclus transportul băiatului cu maşina până în Bulgaria, de unde a fost urcat într-un avion privat şi dus în Italia, potrivit Corriere della Sera, citat de . Tot acest plan s-ar fi ridicat la costuri de 40.000 de euro.

Mama susţine că a revenit în România împreună cu fiul din cauza situației financiare. Ea a spus că o instanţă din Italia stabilise iniţial ca băiatul să rămână în grija sa, în locuinţa familială, de unde ulterior a fost evacuată.

Pe de altă parte, tatăl susține altceva. El invocă o altă hotărâre judecătorească, prin care custodia i-ar fi fost acordată exclusiv lui. Conform acesteia, mama ar fi avut dreptul doar la convorbiri video și la o întâlnire săptămânală cu copilul, supravegheată de asistenți sociali.