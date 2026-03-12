Un bărbat din Italia care obișnuia să se cazeze în hoteluri de lux pretinzând că este manager al unor companii importante a fost condamnat din nou de justiție, după ce a plecat fără să achite nota de plată. Este a treisprezecea condamnare pentru același tip de fraudă.

Se prezenta drept manager și dispărea fără să plătească

Alfonso Patrizio Russo, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat de Tribunalul din Bolzano la două luni de închisoare pentru insolvență frauduloasă, potrivit Corriere della Sera. Instanța a decis, de asemenea, ca acesta să plătească 4.000 de euro despăgubiri părții civile și 3.000 de euro cheltuieli de judecată, scrie Adevărul.

Potrivit presei italiene, bărbatul își alegea cu grijă hotelurile, preferând unități de lux din centrul și nordul Italiei. El se prezenta drept manager în domenii precum moda sau comunicarea și promitea că va achita factura la finalul sejurului. După câteva zile însă, dispărea fără urmă.

Originar din regiunea Campania, Russo a adunat până acum aproximativ 60 de plângeri penale în întreaga Italie, dintre care aproape 30 doar în regiunea Alto Adige. În plus, autoritățile locale i-au interzis accesul în 32 de orașe.

Facturi de mii de euro lăsate neplătite

În regiunea Trentino-Alto Adige, bărbatul a lăsat o factură neplătită de 1.850 de euro, iar în Trentino aproape 3.000 de euro. Într-un hotel de lux din Valea Fassa, nota de plată a ajuns la 2.680 de euro pentru pensiune completă, la care s-au adăugat încă aproximativ 300 de euro pentru servicii suplimentare.

Într-unul dintre cazuri, Russo a rezervat un sejur în luna iulie, prezentându-se drept un manager respectat. După câteva zile de cazare, a dispărut brusc. Pentru a simula că se află încă în cameră și pentru a câștiga timp, a lăsat cheia electronică introdusă în dispozitivul de alimentare al camerei, astfel încât curentul să rămână pornit.

Personalul hotelului a încercat ulterior să îl contacteze telefonic și prin e-mail, fără succes. Înainte să dispară, acesta le-ar fi spus angajaților să trimită factura către Amazon Italia, susținând că ar fi manager în cadrul companiei.

Un personaj deja cunoscut în hotelurile din Italia

De-a lungul anilor, Alfonso Patrizio Russo a devenit o figură cunoscută în hoteluri din întreaga Italie. Potrivit relatărilor, se bucura de toate serviciile oferite, de la minibar până la spa, înainte de a pleca fără să plătească.

În ciuda numeroaselor dosare deschise împotriva sa, judecătorul nu a reținut recidiva în acest caz, deși bărbatul este implicat în zeci de situații similare.

Russo a mai fost condamnat și în luna ianuarie de tribunalul din , iar cazuri asemănătoare au fost raportate și în regiunea Valtellina și în alte zone din nordul Italiei.