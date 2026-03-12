B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 14:26
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Omiterea din postare a dus la un proces
  2. „M-am simțit exclus și umilit”
  3. Decizia tribunalului

Un manager de magazin din Marea Britanie a obținut despăgubiri de aproape 12.000 de lire sterline, după ce a fost exclus dintr-o postare pe rețelele sociale în care erau felicitați angajații de sex masculin ai companiei cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbaților.

Omiterea din postare a dus la un proces

Darren Cooper, manager în cadrul lanțului de supermarketuri Sainsbury’s, se afla în concediu medical din cauza anxietății în momentul în care directorul regional a publicat mesajul pe rețelele sociale.

Postarea îi lăuda pe liderii bărbați ai companiei care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

Mesajul era însoțit de o fotografie cu toți managerii de magazin din regiune, fiecare fiind menționat și etichetat în imagine. Darren Cooper a fost singurul care nu a fost menționat, potrivit Sky News.

„M-am simțit exclus și umilit”

În fața tribunalului pentru litigii de muncă din Cardiff, Cooper a declarat că a fost afectat de situație și că s-a simțit marginalizat după ce a văzut postarea.

El a spus că s-a simțit „exclus și umilit”, mai ales în contextul în care se afla deja în concediu medical din cauza problemelor de anxietate.

Decizia tribunalului

Instanța a stabilit că situația a reprezentat hărțuire legată de dizabilitate și tratament nefavorabil asociat unei situații generate de dizabilitate.

Tribunalul a decis ca Darren Cooper să primească 11.852 de lire sterline despăgubiri, dintre care 7.500 de lire pentru prejudiciu moral.

Totuși, judecătorii au respins alte acuzații formulate de reclamant, inclusiv cele privind discriminarea directă pe motiv de dizabilitate și concedierea abuzivă.

Cazul a atras atenția asupra modului în care comunicarea internă sau postările publice ale companiilor pot avea consecințe juridice atunci când angajații se simt excluși sau discriminați.

